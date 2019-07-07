Конкурс прогнозов на матч Бразилия — Перу. Фрибеты на 5000 рублей в призах

7 июля Бразилия и Перу встретятся в финальном матче Кубка Америки-2019. Букмекерская компания «Фонбет» запустила конкурс прогнозов на этот матч для читателей «Чемпионата» — с призовым фондом 5000 рублей в фрибетах.
Превью матча Бразилия — Перу
По оценке букмекеров, бразильцы — явные фавориты матча. Поставить в БК «Фонбет» на победу сборной Бразилии можно с коэффициентом 1.30. Это примерно 75% вероятности. Сделать ставку на сборную Перу можно за 11.00 (9%). На ничью в основное время предлагается коэффициент 6.00 (11%).
Хозяева турнира бразильцы в полуфинале победили сборную Аргентины со счётом 2:0. Перуанцы в своем полуфинале разгромили сборную Чили – 3:0.
Правила конкурса прогнозов на матч Бразилия — Перу
1. Напишите в комментариях прогноз на точный счет этого матча.
2. Зарегистрируйтесь на сайте букмекерской компании «Фонбет», обязательно до начала матча (23:00 мск 7 июля), чтобы иметь право на приз в конкурсе. Новые клиенты получают дополнительный бонус до 10 000 рублей после регистрации.
3. Первые 10 участников, которые правильно предскажут точный счет в комментариях, получат бесплатную ставку на 500 рублей в букмекерской компании «Фонбет».
4. Чтобы букмекерская компания могла проверить ваш счет, оставьте в своем комментарии НОМЕР СЧЕТА либо направьте свою регистрационную почту/телефон в редакцию «Чемпионата» на адрес p.kondakov@rambler-co.ru. Обязательно укажите в письме логин на сайте «Чемпионат», чтобы мы нашли ваш прогноз.
Для участия в конкурсе зарегистрируйтесь в БК «Фонбет» до начала матча. Новые клиенты получают приветственный бонус до 10 000 рублей.
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