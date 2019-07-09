Кей Нисикори — Роджер Федерер. Прогноз: Маэстро уверенно победит

Нисикори повезло с сеткой, но за всё приходится платить.

10 июля в матче четвертьфинала Уимблдона в мужском одиночном разряде Кей Нисикори сыграет с Роджером Федерером. Букмекеры отдают явное предпочтение швейцарскому теннисисту: сделать ставку на победу Федерера можно с коэффициентом 1.11.

Задачу-минимум на Уимблдон-2019 Нисикори уже выполнил. Он добрался до четвертьфинала, повторил прошлогодний результат, а значит, защитил рейтинговые очки. Впрочем, это тот самый случай, когда рассчитывать на большее крайне тяжело. Так было и в прошлом году, и сейчас.

На Уимблдоне-2018 японец пал от руки Новака Джоковича. Будущий победитель турнира проиграл один сет, зато во всех остальных был ощутимо сильнее. И уверенно прошёл дальше. Скорее всего, нечто похожее произойдёт и на этот раз. Потому что соперник очень хорош.

Строго говоря, Кею сильно повезло с жеребьёвкой. Ни одного по-настоящему опасного соперника на пути к четвертьфиналу мейджора — случай нечастый. Кваливай Тьяго Монтейро, Кэмерон Норри, Стив Джонсон и Михаил Кукушкин — в лучшем случае эти теннисисты тянут на крепких середняков тура.

Справедливости ради, Нисикори показывает стабильный теннис и держит заданную планку. Лишь один проигранный сет в четырёх матчах — вовсе не случайность. Его украл Кукушкин (6:3 во второй партии), однако на остальных отрезках представитель Казахстана был заметно слабее и в итоге закономерно уступил.

Проблема всего одна, зато смертельная. Ровной и довольно неплохой игры с лихвой хватает для прохода середняков, но против Роджера на траве нужно что-то принципиально иное. Невысокий японец не обладает мощной подачей и сильно уступает швейцарцу в розыгрышах. Всё это делает шансы на успех микроскопическими.

Варианты появились бы в том случае, если бы соперник находился не в лучшей форме. Вот только Маэстро как раз в полнейшем порядке: титул в Галле, уверенная игра в Лондоне. В четвёртом круге он смёл с корта крепкого Маттео Берреттини, причём сделал это даже как-то слишком легко. Несчастный итальянец взял всего пять геймов.

В общем, даже одна выигранная партия станет для Кея хорошим результатом, разница в классе ощутима. Подобрать вариант с достойным коэффициентом трудно, но к П2 в трёх сетах за 1.85 и ТМ 35,5 гейма за 1.81 стоит присмотреться.

Ставки на матч Кей Нисикори — Роджер Федерер

Кею сильно повезло с жеребьёвкой. Кваливай Тьяго Монтейро, Кэмерон Норри, Стив Джонсон и Михаил Кукушкин — в лучшем случае эти теннисисты тянут на крепких середняков тура. А Маэстро в полнейшем порядке: титул в Галле, уверенная игра в Лондоне. Даже одна выигранная партия станет для японца достойным результатом.

Ставка: ТМ 35,5 гейма за 1.81.

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