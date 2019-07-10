Бразилия – Польша, США – Франция. Прогнозы на Лигу наций

В ночь с 10 на 11 июля по московскому времени в Чикаго стартует «Финал шести» мужской волейбольной Лиги наций. В 00:30 мск на площадку выйдут сборные Бразилии и Польши, а в 03:30 мск – команды США и Франции. Два матча, в которых европейским командам победа нужна чуть меньше. Объясню, почему.

Прогноз матча Бразилия – Польша (11.07.2019)

Ренан дель Зотто отыграл весь турнир основой. Да, поначалу получил передышку Бруно, в каких-то матчах отдыхали Леал, Лукас, Лукарелли, но Бразилия – одна из немногих команд, где почти не было экспериментов. Итог – всего одно поражение, да и то больше похоже на случайность.

В Чикаго бразильцы, разумеется, едут побеждать. И соперник для первой игры вполне подходит для хорошей разминки. Сборная Польши.

Надо называть вещи своими именами – Витал Хейнен не хотел попадать в «Финал шести». Нет, он не мешал своей команде выигрывать, но турнир в Чикаго абсолютно не вписывался в его планы подготовки к олимпийскому отбору. Поэтому, с одной стороны, тренер порадовался, что на последних этапах молодёжь отыграла хорошо, а с другой – наверное, расстроился.

Но выход нашли быстро. В Чикаго не полетели Конарски, Кубяк, Сливка, Шальпук, Джизга, Ломач, Кохановски, Бенек, Заторски, Войташек, Новаковски. Практически вся основа! Сам Хейнен прилетит в Чикаго за несколько часов до игры, а если вдруг команда пройдёт в полуфинал, покинет её, оставив право рулить Якобу Беднаруку. Прямо скажем, интересный подход!

На кого полякам в такой ситуации опираться? В первую очередь, это диагональные Лукаш Качмарек и Мачей Музай, а также доигровщики Беднорж и Кволек. Это реальные кандидаты в основную сборную, попортить крови могут любому. Пасовать будет Марчин Януш, в центре можно выделить Кароля Клоса (капитан в этом составе). Пожалуй и все. О подготовке поляков к этому финалу многое говорит тот факт, что центрального Анджея Врону выдернули из отпуска и отправили в Америку.

Бразилия – явный фаворит этого матча. Вопрос сейчас только в том, смогут поляки побороться и зацепиться хотя бы в одной из партий или нет.

Ставки на матч Бразилия – Польша (11.07.2019)

Поляки откровенно в резервном составе приехали на турнир, но бразильцы имеют свойство расслабляться. К тому же нападение у Польши все-таки пристойное. Взять счёт 3:0 за 2,22 – интересный вариант, но рискованный. Но проверить его однозначно стоит. Мы не знаем состояния команд, но отталкиваясь от составов, именно эта ставка – наилучшая. Альтернатива – фора (-12.5) за 1.95.

Ставка: победа Бразилии со счётом 3:0 за 2.22.

Прогноз матча США – Франция (11.07.2019)

И здесь разница в мотивации есть. Американцы – хозяева финала, под этот турнир они подтянули всех сильнейших, готовились 3 недели на базе в Анахайме. На последний этап Джон Спироу даже не полетел, отправив в Болгарию резервистов во главе со своим ассистентом. Конечно, «звездно-полосатые» намерены порадовать своих болельщиков.

Французы же следуют польским заветам. У них тоже главная задача – отбор в Токио (кстати, бороться им за путевку на Олимпиаду как раз с Польшей), поэтому в Чикаго приехали не все сильнейшие. Большие потери – диагональный Стефан Буайе и либеро Женя Гребенников. Ле Гофф – центр авторитетный, но его заменить можно. Что до Эрвина Нгапета, то он отыграл всего один этап и было видно, что его физическое состояние далеко от идеального. Поэтому здесь о большой потере я бы не говорил.

В доигровке у Лорана Тилли выбор приличный: мощные Тибо Россар и Клевно, техничные Тилли и Линель, так что варьировать игрой можно. Проблемы наверняка возникнут в диагонали: Жан Патры – талантливый, но еще сырой игрок. Впрочем, его можно заменить как раз Россаром или Клевно. На позиции либеро Гребенникова заменит Николя Россар, игрок он качественный, но Женя – лучший в мире. Поэтому просадка тоже будет. Зато вернулся в строй Бенжамен Тоньютти.

Американцы – фавориты и скорее всего победят. Но здесь на три сета я бы не закладывался.

Ставки на матч США – Франция (11.07.2019)

Вполне допускаю, что Лоран Тилли сделает ставку на матч с Россией и не будет упираться сегодня, в игре с хозяевами турнира. Джон Спироу же будет следовать четкому плану на игру: все замены только в экстренных ситуациях, передергиваний не будет.

3:0 за 2.95 выглядит хорошо, но это куда более рисковая ставка, чем в первой паре. А вот к минусовой форе можно присмотреться. (-8.5) за 1.85 – отличный выбор, учитывая, что наверняка у сборной Франции будет проседать диагональ. Только за счёт 4-й зоны французам будет невероятно сложно выехать. Поэтому возьмём фору по очкам американцев. Тем, кто совсем не хочет рисковать, рекомендую взять фору (-1.5) по сетам за 1.65.

Ставка: победа США с форой (-8.5) за 1.85.