Россия – Франция, Иран — Польша. Прогнозы на Лигу наций

В ночь с 11 на 12 июля мск пройдут два матча 2-го дня «Финала шести» волейбольной Лиги наций. В 01:00 мск начнут играть Иран и Польша, а в 4:00 мск на площадку выйдут сборные России и Франции.

Прогноз матча Иран – Польша (12.07.2019)

Удивили поляки! Как Витал Хейнен только ни пытается «слиться» из «Финала шести», а команда всё равно выигрывает! Да, конечно, Бразилия вышла с откровенно шапкозакидательским настроем, но бронебойной игры сборной Польши это не отменяет. Здорово отподавали, здорово отработали на блоке.



Проблемы у Польши возникали, когда проседали нападающие. Диагональные выглядели не то чтобы уверенно, в нападении играл с перепадами Беднорж. Другой вопрос, что по ту сторону сетки бразильцы выглядели нисколько не лучше.

Сегодня в соперниках Иран, который мотивирован вдвойне. Во-первых, конфликт после слов Михала Кубяка об иранцах. Да, Кубяка тут нет, но информационная война продолжается. Во-вторых, команду Игора Колаковича по приезде в Чикаго продержали на таможне 4 часа. Иранцы подали протест, но против политики не попрёшь. Думаю, спортивной злости и мотивации персам это добавит.



На предварительном этапе команды сыграли в Иране, тогда хозяева выиграли с огромным трудом, правда, у поляков и пасующий был другой, и в центре был Якуб Кохановски, что позволяло куда больше играть в центре сетки.



С другой стороны, на Польшу сегодня ничего не давит, победа гарантирует ей полуфинал, да и поражение шансов не лишит. Иранцам же победа в 3 или 4 сетах позволит не откладывать вопрос с полуфиналом на последний матч против Бразилии.



По содержанию первый матч поляков был искромётным, но назвать его высококачественным нельзя. Много ошибок и с той, и с другой стороны. Второй день подряд такое не пройдёт у парней Хейнена.

Ставки на матч Иран – Польша (12.07.2019)

Иран опытнее, для Ирана матч принципиальный, Иран помастеровитее. Кроме того, наверняка персы не повторят ошибок Бразилии. Никакого шапкозакидательства не будет.



Мне кажется, оптимальный вариант здесь – заиграть простую победу Ирана. Да, коэффициент всего 1.65, но вариант этот самый надежный. Поляки же даже в случае поражения шансы на попадание в плей-офф сохранят. А даже если и нет, Хейнен не расстроится – у него впереди главные турниры лета.



Ставка: победа Ирана за 1.65.

Прогноз матча Россия – Франция (12.07.2019)

Про сборную России говорить пока сложно, потому что команда ещё не играла. Потенциал ребят мы с вами знаем, но многое зависит от физической формы, а она под вопросом.



Что до Франции, то команда в порядке в плане физики, но отсутствие лидеров сказывается. Патры – не замена Буайе, а в доигровке изобретательности Нгапета не хватает. Плюс не лучший матч выдал Бенжамен Тоньютти, что позволило американцам собрать целую охапку килл-блоков. Особенно отличился в этом Максвелл Холт.



Для наших парней матч сегодня однозначно ключевой – поражение поставит Россию на грань провала, обыграть американцев на заказ будет очень непросто. Французы же будут бороться, но в уме наверняка держат отбор на Олимпиаду.



Думаю, что шансы России повыше, но коэффициент 1.45 маловат. Да и уверенности в победе нет, игровой тонус команды остаётся загадкой. Напомню, Россия уже проигрывала Франции в этом сезоне. Да, это был самый первый матч сезона, но осадочек, что называется, остался.

Ставки на матч Россия – Франция (12.07.2019)

Если и играть что-то в таком матче, то однозначно тотал больше. Ни та, ни другая команда просто не имеет ресурса, чтобы побеждать соперника в трёх партиях. Тотал больше 185,5 очка за 1.90 – хороший вариант. Это соответствует четырём сетам. По моим ощущениям, столько и будет. Может, правда, и до тай-брейка дойти.



Ставка: ТБ 185,5 очка за 1.90.