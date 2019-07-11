Новак Джокович — Роберто Баутиста-Агут. Прогноз: испанец не окажется статистом

12 июля в матче полуфинала Уимблдона в мужском одиночном разряде Новак Джокович сыграет с Роберто Баутистой-Агутом. Букмекеры отдают явное предпочтение сербскому теннисисту: сделать ставку на победу Джоковича можно с коэффициентом 1.11.

Серб остановился в шаге от очередного финала мейджора. На «Ролан Гаррос» встретиться с Рафаэлем Надалем так и не вышло, потому что в полуфинале Джокович проиграл в пятисетовом триллере профильному грунтовику Доминику Тиму. Сейчас соперник тоже не из простых.



Баутиста-Агут не может похвастать габаритами или пушечной подачей. Тем не менее, в пяти предыдущих встречах с Новаком он одержал три победы. Правда, все они состоялись на промежуточных турнирах, а вот на ТБШ первая ракетка мира своего добивалась: три выигрыша из трёх при двух отданных партиях.



Травяной сезон Роберто проводит замечательно. Уверенно дошёл до четвертьфинала в Галле, где уступил только Роджеру Федереру, да и то в решающей партии. И вот теперь широким шагом дотопал до полуфинала Уимблдона, по пути проиграв всего один сет. Впечатляет.



Справедливости ради, сетка была более чем приятная. Лишь один соперник из топ-20 — Карен Хачанов, который за шесть месяцев 2019 года показал себя на парочке турниров, а в остальное время проигрывал и искал свой теннис. Бенуа Пэр и Гидо Пелья — не самые опасные теннисисты на траве, а Петер Гоёвчик и Стив Дарси — это несерьёзно.



И всё же недооценивать 31-летнего игрока не стоит. В отличие от многих испанцев, он любит быстрые покрытия. Нынешняя готовность близка к пиковой, а стиль похож на тот, что использует Джокович: классная и агрессивная игра на задней линии плюс моментальный переход из обороны в атаку.

Разумеется, Джокович будет явным фаворитом. Он вновь добавил на второй неделе мейджора и вновь находится в отличной форме. Уго Умбер и Давид Гоффен за шесть сетов взяли на двоих жалкие 14 геймов. После такого трудно представить себе расклад, при котором Ноле проиграет и не попадёт в финал.



Но вряд ли всё пройдёт так же легко, так что тут мы попробуем сыграть от аутсайдера. ТБ 31,5 гейма за 1.84 или даже ТБ 3,5 сета за 2.25 — любопытные варианты. Испанец действует в неудобном для серба стиле, за счёт чего в предыдущих случаях часто создавал ему проблемы. Думаем, Джокович победит, но не в одну калитку.

В пяти предыдущих встречах с Новаком испанец одержал три победы. Его готовность близка к пиковой, а стиль похож на тот, что использует Джокович: классная и агрессивная игра на задней линии плюс моментальный переход из обороны в атаку. Думаем, серб победит, но не в одну калитку.



Ставка: ТБ 31,5 гейма за 1.84.