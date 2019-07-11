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Новак Джокович — Роберто Баутиста-Агут, 12 июля 2019, прогноз, Уимблдон

Новак Джокович — Роберто Баутиста-Агут, 12 июля
Алексей Серяков
Новак Джокович — Роберто Баутиста-Агут. Прогноз: испанец не окажется статистом
В пяти предыдущих встречах с сербом Роберто одержал три победы.
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12 июля в матче полуфинала Уимблдона в мужском одиночном разряде Новак Джокович сыграет с Роберто Баутистой-Агутом. Букмекеры отдают явное предпочтение сербскому теннисисту: сделать ставку на победу Джоковича можно с коэффициентом 1.11.

Анализ матча Новак ДжоковичРоберто Баутиста-Агут (12.07.2019)

12 июля 2019 года, пятница. 15:00 МСК
Уимблдон (м). 1/2 финала
Матч не начался
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Роберто Баутиста-Агут
22
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
1 2 3 4 5
               
         
         
               

Серб остановился в шаге от очередного финала мейджора. На «Ролан Гаррос» встретиться с Рафаэлем Надалем так и не вышло, потому что в полуфинале Джокович проиграл в пятисетовом триллере профильному грунтовику Доминику Тиму. Сейчас соперник тоже не из простых.

Баутиста-Агут не может похвастать габаритами или пушечной подачей. Тем не менее, в пяти предыдущих встречах с Новаком он одержал три победы. Правда, все они состоялись на промежуточных турнирах, а вот на ТБШ первая ракетка мира своего добивалась: три выигрыша из трёх при двух отданных партиях.

Травяной сезон Роберто проводит замечательно. Уверенно дошёл до четвертьфинала в Галле, где уступил только Роджеру Федереру, да и то в решающей партии. И вот теперь широким шагом дотопал до полуфинала Уимблдона, по пути проиграв всего один сет. Впечатляет.

Справедливости ради, сетка была более чем приятная. Лишь один соперник из топ-20 — Карен Хачанов, который за шесть месяцев 2019 года показал себя на парочке турниров, а в остальное время проигрывал и искал свой теннис. Бенуа Пэр и Гидо Пелья — не самые опасные теннисисты на траве, а Петер Гоёвчик и Стив Дарси — это несерьёзно.

И всё же недооценивать 31-летнего игрока не стоит. В отличие от многих испанцев, он любит быстрые покрытия. Нынешняя готовность близка к пиковой, а стиль похож на тот, что использует Джокович: классная и агрессивная игра на задней линии плюс моментальный переход из обороны в атаку.

Разумеется, Джокович будет явным фаворитом. Он вновь добавил на второй неделе мейджора и вновь находится в отличной форме. Уго Умбер и Давид Гоффен за шесть сетов взяли на двоих жалкие 14 геймов. После такого трудно представить себе расклад, при котором Ноле проиграет и не попадёт в финал.

Но вряд ли всё пройдёт так же легко, так что тут мы попробуем сыграть от аутсайдера. ТБ 31,5 гейма за 1.84 или даже ТБ 3,5 сета за 2.25 — любопытные варианты. Испанец действует в неудобном для серба стиле, за счёт чего в предыдущих случаях часто создавал ему проблемы. Думаем, Джокович победит, но не в одну калитку.

Ставки на матч Новак ДжоковичРоберто Баутиста-Агут

В пяти предыдущих встречах с Новаком испанец одержал три победы. Его готовность близка к пиковой, а стиль похож на тот, что использует Джокович: классная и агрессивная игра на задней линии плюс моментальный переход из обороны в атаку. Думаем, серб победит, но не в одну калитку.

Ставка: ТБ 31,5 гейма за 1.84.

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