США – Россия, Бразилия – Иран. Прогнозы на Лигу наций

В ночь с 12 на 13 июля мск пройдут заключительные матчи группового этапа «Финала шести» мужской волейбольной Лиги наций. В 01:00 мск на площадку выйдут Бразилия и Иран, а в 04:00 мск начнется игра между США и Россией.

Прогноз матча США – Россия (13.07.2019)

Главный итог вчерашнего матча – мы, как и США, уже в полуфинале. Выполнили задачу, обыграли французов уверенно, затерроризировав нападающих соперника своим блоком. При всем при этом в нападении цифры далеко не выдающиеся. У Виктора Полетаева 30% в атаке, у Егора Клюки – и вовсе 23%. Прямо скажем, слабо. Что ж, будем считать, что это наш резерв перед полуфиналом.



Есть ощущение, что сегодня Туомас Саммельвуо не будет особенно напрягать лидеров. Во-первых, нужна передышка, потому что календарь тяжелый – 4 дня игровых подряд. Во-вторых, зачем лишний раз раскрывать козыри сопернику в ничего не решающем матче. В-третьих, соперник по полуфиналу в случае проигрыша будет Польша, и если Витал Хейнен правда уедет, то это будет попроще, чем Бразилия или Иран.

Конечно, может точно так же поступить и Джон Спироу. Но, думаю, что его ротация будет меньшей. Потому что играет команда дома, потому что вчера был выходной. Статус хозяев, как ни крути, обязывает.

Ставки на матч США – Россия (13.07.2019)

Думаю, что сегодня нас ждет некое подобие игры «в поддавки». Из которой, скорее всего, победителем выйдет сборная США. Негоже американцам проигрывать дома по тактическим соображениям. Поэтому гадать не будем – проверим победу американцев.



Ставка: победа США за 1.70.

Прогноз матча Бразилия – Иран (13.07.2019)

Иран разочаровал. Если Бразилия подошла к игре с Польшей явно с шапкозакидательским настроем, то иранцы просто не смогли переиграть соперника. Хотя здорово начали, но в какой-то момент потеряли ритм, потеряли концентрацию в приеме.



Сборная Польши уже забронировала первое место в группе, а в матче Бразилии и Ирана все просто: победитель сыграет в полуфинале, проигравший поедет домой.



На групповом этапе бразильцы выиграли в пяти сетах, подходят и сегодня они в статусе фаворита к этому матчу. Что до Ирана, то по первому матчу показалось, что персов то ли акклиматизация накрыла, то ли просто физически они готовы не идеально.



Честно говоря, не вижу, за счет чего Иран может переиграть Бразилию и пройти в полуфинал. Южноамериканцы немного, но сильнее практически во всех элементах.

Ставки на матч Бразилия – Иран (13.07.2019)

Бразильцы наверняка успели оправиться от поражения в матче с поляками и сегодня не допустят расслабленности. Единственный шанс Ирана — поймать бешеный кураж. Но на это я бы не рассчитывал.



1.24 на победу Бразилии – коэффициент вполне нормальный. Поэтому фора по очкам (-9.5) за 1.90 – отличный вариант. Мне кажется, бразильцы должны пробивать эту фору. Они и сильнее, и мощнее, и мастеровитее.



Ставка: победа Бразилии с форой (-9.5) за 1.90.