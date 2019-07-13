«Зенит» — «Тамбов». Прогноз: Азмун опять забьёт в Санкт-Петербурге

14 июля в матче первого тура РПЛ «Зенит» на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» сыграет с «Тамбовом». Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: сделать ставку на победу сине-бело-голубых можно с коэффициентом 1.22.

Анализ матча «Зенит» — «Тамбов» (14.07.2019)

Здесь трудно быть оригинальным, потому что разность потенциалов команд огромна. Естественно, «Зенит» гораздо сильнее. Потерять очки он может разве что при серии совпадений и неприятных случайностей. Строго говоря, интрига сводится к тому, сколько именно голов забьют хозяева.

Действующий чемпион российской Премьер-Лиги здорово провёл межсезонье. Удалось ощутимо разгрузить зарплатную ведомость, скинув откровенный балласт и приросших к скамейке футболистов. Кроме того, состоялись несколько любопытных трансферов: пришёл Дуглас Сантос, из Тулы вернулся Джорджевич, из Казани доставили переменного Сутормина.

Пожалуй, питерцев могут напрягать два фактора — участившиеся ошибки Лунёва и физические кондиции отдельных исполнителей. В матче за Суперкубок России несколько футболистов выглядело тяжеловато, а Вильмар Барриос дошёл до плей-офф Кубка Америки, получил 10 дней отдыха и перенёс непростой перелёт. Без него опорная зона смотрится иначе.

Впрочем, вряд ли эти проблемы будут заметны в домашнем поединке с новичком РПЛ. Скорее всего, работы у Лунёва окажется немного, а состояние Барриоса не станет проблемой. Состав у «Тамбова» крайне скромный, так что план гостей кажется очевидным — глубокий оборонительный блок и надежда на контратаку.

«Горожане» сильно обновили состав за межсезонье, однако большинство новичков нам хорошо знакомы — Маркелов, Тетрашвили, Кацаев, Кулик, Ойеволе, Костюков и так далее. Сразу напрашивается гол Сердара Азмуна за 1.80, иранец в семи домашних матчах прошлого сезона РПЛ забил восемь мячей.

В остальном стоит рассматривать типичный набор ставок на домашний матч действующего чемпиона с явным аутсайдером, сильно уступающим в мастерстве. Нам, например, нравится П1 с форой "-1,5" за 1.69 и ИТБ 3,5 углового «Зенита» в первом тайме за 1.93.

Также можно подумать о победе «Зенита» к 30-й минуте за 2.20. Питерцы наверняка покажут агрессивный дебют, но будут играть неровно и брать паузы. Для первых матчей сезона это обычное дело. Быстрый гол во встрече с закрытой наглухой командой очень важен.

Ставки на матч «Зенит» — «Тамбов»

Здесь трудно быть оригинальным, потому что разность потенциалов команд огромна. Естественно, «Зенит» гораздо сильнее. Стоит рассматривать типичный набор ставок на домашний матч действующего чемпиона с явным аутсайдером. Нам нравится П1 с форой "-1,5" за 1.69 и ИТБ 3,5 углового «Зенита» в первом тайме за 1.93.

Ставка №1: победа «Зенита» с форой "-1,5" за 1.69.

Ставка №2: ИТБ 3,5 углового «Зенита» в первом тайме за 1.93.

Ставка №3: гол Сердара Азмуна за 1.80.

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