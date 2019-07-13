Россия – Польша, США – Бразилия. Прогнозы на Лигу наций

В ночь с 13 на 14 июля пройдут полуфиналы Лиги наций. В 01:00 мск свой матч начнут Россия и Польша, а в 04:00 сыграют США и Бразилия.

Прогноз матча Россия – Польша (14.07.2019)

Как мы и предполагали, Туомас Саммельвуо не стал бороться с американцами за первое место в группе. Зрелище получилось так себе: резервисты отыграли слабенько, выделить особенно некого. Воронков – самый результативный, но всего 9 из 21 атаки, это 42%. Хотя на фоне 20% Земченка это очень даже хорошо.

Но сегодня состав будет другой, а играть предстоит против поляков, которые сняли скальпы с Бразилии и Ирана. В принципе, похожую версию сборной Польши наши парни уже обыгрывали в Иране. Причем тогда у них в составе был Кохановски, с которым игра в центре сетки куда разнообразнее.

У нас помощнее нападение и получше (по крайней мере, так должно быть) игра на блоке. У нас сильнее диагональный. Центры в плане атаки вот, наверное, посильнее у Польши.

Другое дело, что поляки на бешеном кураже. Над ними ничего не довлеет, они просто кайфуют от игры. К тому же тренер, Витал Хейнен, решил таки остаться на финал. «Я обещал им, что буду с ними, пока они выигравают», — так сказал бельгиец. Хитрый лис и потрясающий мотиватор.

Задача сборной России на этот матч – не дать полякам разыграться, поймать кураж. Иначе будет очень сложно.

Ставки на матч Россия – Польша (14.07.2019)

Коэффициент на победу России абсолютно адекватный, по игре это действительно 1.40. Наши опытнее, мастеровитее, но вот в плане ментальности поляки России точно не уступят, если не превзойдут.

Россияне уже превзошли ожидания в матче с Францией, но опять же, счета 3:0 здесь не вижу. Что до поляков, то свой уровень им держать тяжело. И с Ираном, и с Бразилией были отрезки и даже целые провальные сеты. Предлагаю взять ставку – победа России и тотал больше 168.5 очка. Коэффициент приличный, да и закладываться болельщикам стоит на долгий матч.

Ставка: победа России и тотал больше 168.5 очка за 2.21.

Прогноз матча США – Бразилия (14.07.2019)

Бразилия то ли темнит, то ли подошла к турниру не в лучшей форме. Дель Зотто вчера придержал Леала, чтобы усилить прием, но в итоге чуть не покинул турнир досрочно. 8:5 вели иранцы на тай-брейке, и если бы не их неустойчивая психика, я думаю, довели бы встречу до победы. Наверное, ошибся Андрей Зенович, но это не повод истерить коллективно. Тем более, что счет был вполне рабочий, а играть оставалось половину сета.

Выручила Бразилию подача, полетела в нужный момент, а так проблемы в приеме никуда не делись. Да и Уоллас хандрит. Алан – его сменщик – хороший волейболист, но все-таки с явным уклоном в сторону физической силы.

Американцы легко обыграли Россию, даже не пытались играть в поддавки. В итоге поиграли все, отдых дали лишь Расселу. Что сказать, хозяева в порядке. Андерсон начинает обретать себя, центры лютуют на блоке, даже Томас Яшке, пропустивший год из-за травмы, вчера к концу встречи разыгрался.

У Джона Спироу все идет по плану. А план этот – как минимум сыграть в финале. Думаю, у «звездно –полосатых» это получится. Да и Бразилия пока не та.

Ставки на матч США – Бразилия (14.07.2019)

Букмекеры дают 1.55 на победу США, здесь есть некий пиетет, ожидание того, что Бразилия все-таки заиграет. Я же в это верю слабо. Если бы не ошибки иранцев собственные, поехали бы Бруно и компания домой уже вчера.

Фора по сетам (-1.5) на победу США за 2.01 – хороший вариант. Такой вижу победу американцев. Не разгромную, но очень уверенную. Альтернатива – фора по очкам, но сеты мне кажутся надежнее.

Ставка: победа США с форой по сетам (-1.5) за 2.01.