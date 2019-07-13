Новак Джокович — Роджер Федерер. Прогноз: серб вновь покорит Уимблдон

14 июля в матче финала Уимблдона в мужском одиночном разряде Новак Джокович сыграет с Роджером Федерером. Букмекеры отдают явное предпочтение сербскому теннисисту: сделать ставку на победу Джоковича можно с коэффициентом 1.53.

Междусобойчики живых легенд продолжаются. Джокович и Федерер провели между собой 49 поединков, 27 из которых выиграл Новак, а ещё 22 остались за Роджером. По закону жанра юбилейный матч должен был случиться именно в таких обстоятельствах — финал мейджора, огромный зрительский интерес и отличная форма соперников.



В последних четырех поединках победу неизменно праздновал Ноле, на отрезке в 10 встреч его преимущество также заметно (8-2). На уимблдонской траве между собой теннисисты провели три матча: швейцарец выиграл полуфинал-2012, серб забрал финалы в 2014 и 2015 годах.



В целом статус фаворита более чем оправдан. Джокович гораздо чаще брал верх в очных встречах за последние годы, а также наверняка сможет рассчитывать на преимущество в свежести. Оба теннисиста провели в полуфиналах на корте по четыре сета, но ставить между ними знак равенства точно нельзя.



Первая ракетка мира довольно спокойно забодал Роберто Баутисту-Агута. Крепкая подача (10 эйсов и 77% выигранных розыгрышей после попадания первым мячом) и шикарная реализация брейк-пойнтов (5 из 8 против 1 из 5) не оставили испанцу шансов. Тот сражался как мог и даже зацепил партию, однако Новак явно не играл на полную мощь.



А вот Федерер выдал восхитительный матч с Надалем, который достоин места в классике даже без пятого сета. Убойный теннис с огромными затратами энергии с обеих сторон выглядел великолепно, но точно не пройдёт бесследно. Всё же маэстро скоро исполнится 38, хотя после такой игры в это трудно поверить.



Швейцарец вышел в финал за счёт отличного движения (пробежал на 200 метров больше испанца) и преимущества на приёме. Вот только в главном поединке рассчитывать на эти козыри будет нелегко. Принимает серб замечательно, что ни для кого не секрет. Кроме того, он моложе на пять лет и определённо затратил меньше сил в прошлых раундах.



Следовательно, ключевыми для Роджера станут два фактора — подача и первый сет. На поздних этапах преимущество в энергии будет у серба, а потому крайне важно забрать стартовую партию и посмотреть, не дрогнет ли грозный соперник под давлением. Ну а двойные ошибки и плохой процент попадания первым мячом сделают задачу Федерера практически невыполнимой.

Швейцарец не проигрывает на траве в течение 11 матчей — титул в Галле плюс Уимблдон. Кроме того, каждая из трёх предыдущих встреч соперников на Уимблдоне ушла в четвёртый-пятый сет. Сомневаться в победе Ноле нелегко, однако поражения всухую его соперник никак не заслуживает.



В связи с этим мы бы выбирали между двумя ставками — П1 в трёх-четырёх сетах за 2.01 и П1 + ТБ 3,5 сета за 2.38. Рискованный вариант — точный счёт по партиям 3-1 в пользу Джоковича за мощные 4.15.

Ставки на матч Новак Джокович — Роджер Федерер

Швейцарец не проигрывает на траве в течение 11 матчей — титул в Галле плюс Уимблдон. Кроме того, каждая из трёх предыдущих встреч соперников на Уимблдоне ушла в четвёртый-пятый сет. В связи с этим мы бы выбирали между двумя ставками — П1 в трёх-четырёх сетах за 2.01 и П1 + ТБ 3,5 сета за 2.38.



Ставка: победа Джоковича + ТБ 3,5 сета за 2.38.

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