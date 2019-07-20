«Локомотив» — «Тамбов». Прогноз: возвращение Смолова поможет победить

21 июля в матче второго тура РПЛ «Локомотив» на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве сыграет с «Тамбовом». Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: сделать ставку на победу «железнодорожников» можно с коэффициентом 1.37.

Анализ матча «Локомотив М» — «Тамбов» (21.07.2019)

«Локомотив» получил более чем комфортный календарь на старте и имел все шансы подойти к дерби с ЦСКА в третьем туре с максимальным количеством очков. Домашние матчи с «Рубином» и «Тамбовом» — отличный шанс вкатиться в турнир, продлив победный ход после встречи с «Зенитом» за Суперкубок России.

Но не задалось. Осечка случилась в первом же туре, причём результат оказался полностью справедливым. На победу москвичи не наиграли, да и единственный гол (дивный штрафной удар Алексея Миранчука) забили с нарушением правил. Количество опасных моментов было сопоставимо, а по владению и ударам в створ гости даже превзошли фаворита.

«Тамбов» в первом туре доставил определённые трудности «Зениту» (1:2) в Санкт-Петербурге, так что считать новичка российской Премьер-Лиги белым и пушистым точно нельзя. Тем не менее, нужно учитывать несколько факторов, которые должны помочь хозяевам набрать три очка.

Во-первых, встречу с «Рубином» пропускал Фёдор Смолов, а для нынешнего «Локомотива» с короткой скамейкой это значимая потеря. Джефферсон Фарфан вернётся на поле крайне нескоро, так что вариантов в атаке у Юрия Сёмина фактически не осталось.

Эдер — хорошая опция на концовку, но не более того. Если португалец выходит с первых минут, а играть надо первым номером, то острота даётся «Локо» с большим напрягом. Так было и неделю назад, но с «Тамбовом» Смолов вроде как сыграет, что должно добавить нападению скорости, мысли и разнообразия.

Второй момент — игра вторым номером у новичка РПЛ выглядит сыро. Если «Рубин» убегал в контратаки, искал пространство и порой не стеснялся забирать мяч, то «Тамбов» просто ушёл в глубокую оборону и ничем не отвечал: попытки выходить через мелкий пас обрывались в середине поля. Питерцы никуда не торопились, играли однообразно и небыстро, за счёт чего с моментами было туго.

Как только Сергей Семак разобрался со схемой и провёл изменения в составе, так всё и закончилось. Два гола и нереализованный выход Дриусси один на один за пять минут — довольно красноречивый итог. Ответный мяч стал результатом тотальной расслабленности хозяев, а не поставленной контригры: футболисты «Зенита» не встречали Муйву, а Андрей Лунёв пропустил простой удар.

«Локомотив» наконец-то разобрался с контрактом Гилерме, сняв эту больную тему. Осталось подойти к дерби с ЦСКА в хорошем настроении. Состав у соперника ощутимо хуже, а возвращение Смолова добавит огня впереди. «Тамбов» не забьёт за 1.73 и П1 всухую за 2.04 — вполне рабочие варианты. П1 с форой "-1,5" за 2.14 — рискованно, но любопытно.

Ставки на матч «Локомотив М» — «Тамбов»

В игре с «Тамбовом» на поле вернётся Смолов, что должно добавить нападению скорости, мысли и разнообразия. «Локомотив» наконец-то разобрался с контрактом Гилерме, сняв эту больную тему. Осталось подойти к дерби с ЦСКА в хорошем настроении. Состав у соперника ощутимо хуже, поводов для потери очков немного.

Ставка №1: «Тамбов» не забьёт за 1.73.

Ставка №2: победа «Локомотива» с форой "-1,5" за 2.14.

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