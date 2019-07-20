Кит Турман — Мэнни Пакьяо. Прогноз: Пакмэн покажет класс

Ранним утром 21 июля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится главный поединок турнира по профессиональному боксу, в котором встретятся чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе Кит Турман и чемпион мира по версии WBA Regular Мэнни Пакьяо (61-7-2, 39 КО). Букмекеры склоняются к победе филиппинца: поставить на успех Пакьяо можно с коэффициентом 1.60.

Анализ боя Кит Турман — Мэнни Пакьяо (21.07.2019)

В ночь на 21 июля в Лас-Вегасе на легендарной MGM Grand арене великий Мэнни Пакьяо в 71-й (!!!) раз выйдет на профессиональный ринг. И снова филиппинец поборется за титул, как это было в его лучшие годы. Вернее, есть ощущение, что лучшие годы для 40-летнего чемпиона в восьми весовых категориях не закончатся никогда.



Теперь Пакьяо предстоит подраться с Китом Турманом, суперчемпионом в полусреднем весе по версии WBA. Это абсолютно точно будет одним из самых больших испытаний в карьере Мэнни, ведь американец находится на пике своей карьеры.



Киту всего 30 лет, он ни разу не проиграл и парочка видных «скальпов» в его послужном списке имеется. По сути, главная проблема Турмана — редкие выступления из-за травм и слабая популярность. В остальном — Пакьяо ожидает непростой поединок с мастеровитым и свежим природным полусредневесом (это важно отметить, ведь Пакьяо будет заметно меньше Турмана).



И всё же есть ощущение, что победа останется за Мэнни. Пак отлично проявил себя в последних выступлениях. Даже относительно недавнее поражение от не сильно известного Джеффа Хорна не наводит на мысли о том, что филиппинский боксёр сдаёт из-за возраста.



Во-первых, победу в поединке австралийца в том бою увидели только судьи и близкие Хорна. А во-вторых, последующие победы Пакьяо над Лукасом Маттиссе и Эдриеном Бронером действительно выглядели впечатляюще.



Думается, и к этому бою многоопытный Пакмен подойдёт в отличном состоянии. А если так, что смелые букмекеры, признавшие Мэнни небольшим фаворитом, скорее всего, окажутся правы в своих раскладах.

Легенда Филиппин доказал, что всё ещё способен двигаться почти так же быстро, как и раньше, при этом никуда не делись молниеносные удары с рук и божественный футворк.



С боксёрами такого уровня мастерства Турман драться не привык — ему случалось испытывать проблемы в поединках с откровенными мешками. Потому, вероятнее всего, Кит не сумеет подстроиться под стиль Мэнни и уступит звёздному ветерану решением судей.

Ставки на бой Кит Турман — Мэнни Пакьяо

Легенда Филиппин доказал, что всё ещё способен двигаться почти так же быстро, как и раньше, при этом никуда не делись молниеносные удары с рук и божественный футворк. С боксёрами такого уровня мастерства Турман драться не привык. Потому, вероятнее всего, Кит не сумеет подстроиться под стиль Мэнни и уступит звёздному ветерану решением судей.



Ставка: победа Пакьяо за 1.60.