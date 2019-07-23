«Виктория» — «Олимпиакос», ПСВ — «Базель». Прогнозы на Лигу чемпионов

23 июля в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Виктория Пльзень» сыграет с «Олимпиакосом», а ПСВ встретится с «Базелем». Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: сделать ставку на победу чешского клуба можно с коэффициентом 2.50, успех команды из Нидерландов идёт за 1.51.

Анализ матча «Виктория Пльзень» — «Олимпиакос» (23.07.2019)

Обе команды в минувшем сезоне заняли вторые места в национальных чемпионатах, а потому стартуют в Лиге чемпионов именно со второго квалификационного раунда. «Виктория Пльзень» уступил титул пражской «Славии», а «Олимпиакос» не смог сдержать напор ПАОКа и отстал на пять очков.

Собственно, уровень соперников сопоставим, а то и вовсе равен. У греков больше известных фамилий (Вальбуэна, Аль-Араби, Торосидис, Пападопулос), зато костяк «Виктории» отличается сыгранностью: почти все футболисты находятся в пиковом возрасте, имеют опыт международных матчей и давно играют друг с другом.

Интересно иное. В Чехии чемпионат уже стартовал, сыграны два тура. Подопечные Павла Врбы одержали две победы: уверенно разобрались с «Сигмой» (3:1), после чего выиграли в гостях у крепкого «Слована» (2:1). Двух официальных матчей вполне достаточно, чтобы набрать нужные кондиции и почувствовать ритм.

А вот первенство Греции стартует только через месяц. Разумеется, это вызывает вопросы относительно готовности «Олимпиакоса» и сильно запутывает ситуацию. Эллины готовились к Лиге чемпионов через товарищеские встречи, а это совсем другой разговор. Вполне возможно, что к середине второго тайма гости подсядут.

Кроме того, в последних девяти официальных домашних матчах «Виктория» одержала восемь побед при одной ничьей, а вот «Оли» на выезде, как правило, выглядит не лучшим образом. Не будем мудрить и возьмём П1 с нулевой форой за 1.80. Ещё один вариант — «Виктория» забьёт во втором тайме за 1.84.

Ставки на матч «Виктория Пльзень» — «Олимпиакос»

В Чехии чемпионат уже стартовал, сыграны два тура. А вот первенство Греции начнётся только через месяц. Кроме того, в последних девяти официальных домашних матчах «Виктория» одержала восемь побед при одной ничьей, а «Оли» на выезде, как правило, выглядит не лучшим образом.

Ставка №1: «Виктория» забьёт во втором тайме за 1.84.

Ставка №2: победа «Виктории» с нулевой форой за 1.80.

Анализ матча «ПСВ Эйндховен» — «Базель» (23.07.2019)

Прекрасная пара, которая при иных обстоятельствах могла бы пересечься на групповом раунде турнира. Но не судьба: ПСВ до последнего цеплялся за «Аякс» в чемпионате Нидерландов, и всё же отстал на три очка, а «Базель» в одну калитку проиграл титул «Янг Бойз» (в итоговой таблице их разделили 20 очков).

ПСВ по традиции провернул много трансферов за лето, однако каких-то чрезмерных проблем с взаимопониманием возникнуть не должно. «Базель» переживает не лучшие времена, на данный момент он просто уступает сопернику в классе. Прошлый сезон вообще получился провальным по всем фронтам.

Еврокубки закончились не начавшись. В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов швейцарцы разгромно проиграли ПАОКу (1:2, 0:3), а в плей-офф Лиги Европы умудрились получить головомойку от скромного кипрского «Апполона», вылетев из турнира по правилу гола на чужом поле.

Единственные опасения вызывает форма хозяев. «Базель» в минувшую пятницу не без помощи Антона Митрюшкина разгромил «Сьон» (4:1), а вот Эредивизи стартует только через 10 дней. ПСВ играл исключительно товарищеские матчи, причём результаты были весьма скромными. Клуб из Эйндховена явно не на пике формы.

Потому разгрома не ждём. П1 за 1.51 — это скучно, но поводов для сенсации немного. Попробуем поднять коэффициент. Мы бы выбирали между П1 с разницей в 1-2 мяча за 2.08 и П1 с форой "-1" за 1.95.

Ставки на матч «ПСВ Эйндховен» — «Базель»

«Базель» переживает не лучшие времена, на данный момент он просто уступает сопернику в классе. Прошлый сезон вообще получился провальным по всем фронтам. Единственные опасения вызывает форма команд. ПСВ играл только товарищеские матчи, причём результаты были весьма скромными.

Ставка: победа ПСВ с форой "-1" за 1.95.

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