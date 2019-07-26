«Краснодар» — «Сочи». Прогноз: Точилин приблизится к отставке

27 июля на стадионе «ФК Краснодар» одноимённый клуб в матче третьего тура РПЛ примет «Сочи». По мнению экспертов, хозяева гораздо сильнее. Букмекеры предлагают коэффициент 1.45 на викторию «быков», а победа «барсов» доступна за 6.80.

Прогноз матча «Краснодар» — «Сочи» (27.07.2019)

«Сочи», как и недавний коллега по ФНЛ «Тамбов», на старте РПЛ попал в сумасшедший по сложности график. Команде Александра Точилина пришлось терпеть судейские ошибки в матче со «Спартаком», рубиться на домашнем поле с «Зенитом», а теперь ещё и отправляться в Краснодар в гости к одному из самых сильных коллективов страны.

«Быки» активнее конкурентов проводят трансферную кампанию, однако вполне логично появляются вопросы о сыгранности и атмосфере в раздевалке. Качественных исполнителей становится всё больше, а игровое время необходимо как-то делить. К чему приведёт внутренняя конкуренция пока неизвестно, но Галицкий явно пошёл на определённый риск.

«Краснодар» в настоящей битве уступил в первом туре «Ахмату», а затем выдал один из самых ярких поединков на старте РПЛ, одолев «Уфу» со счётом 3:2. Разумеется, в домашней встрече «быки» котируются явным фаворитом у букмекеров, что осложняет нам выбор ставок. У «Сочи» ноль очков, но Александр Точилин растёт с каждым туром, футболисты у «барсов» вполне приличного уровня, поэтому сенсацию исключать не стоит.

Учитывая историю «Сочи», есть определённые сомнения по поводу системности в данной организации. Вполне вероятно, что руководство не станет ждать улучшений и захочет встряхнуть команду перестановкой на тренерском мостике. Неплохой игры от Точилина недостаточно, «барсам» нужно брать очки.

Гости сейчас не в том положении, чтобы рисковать. «Сочи» постарается сыграть дисциплинированно и рассчитывать на редкие контратаки. С автобусами мало кто любит соперничать, однако у «Краснодара» есть необходимые инструменты и ресурсы. На наш взгляд, стоит проверить викторию «быков» в первом тайме и в матче за 2.09, а для любителей риска есть фора «-1,5» на хозяев за 2.39.

Коллектив Мурада Мусаева впервые в нынешнем сезоне проведёт матч на своём шикарном стадионе, победа над «Уфой» придаст дополнительную уверенность «Краснодару», а разница в классе и уровне организации между соперниками велика. Если со «Спартаком» у Александра Точилина получалось немало, то с «Зенитом» даже дома всё было куда сложнее.

У «барсов» очень многие игроки находятся попросту в разных кондициях, а о взаимопонимании и говорить не приходится. На эмоциях с грандами «Сочи» показал бойцовский характер, но против «Краснодара» этого мало. «Быки» сильнее во всех линиях, как индивидуально, так и коллективно. Хозяева по всем раскладам должны брать три очка и не доводить дело до нервной концовки.

«Краснодар» не та команда, которая поведя в счёте станет оберегать преимущество дома против аутсайдера. Если «быки» сумеют захватить лидерство, то с высокой вероятностью добудут уверенную победу, а может даже и разгромят соперника. «Сочи» возьмёт свои очки в матчах с менее серьёзными оппонентами, а пока «барсам» придётся остаться с нулём после трёх туров.

Ставки на матч «Краснодар» — «Сочи»

«Сочи» выдал два неплохих поединка со «Спартаком» и «Зенитом», но команда Александра Точилина не сумела хотя бы отличиться. Негатив от поражений, отсутствие голов и тяжелейший график способны сказаться на «барсах». В предстоящем поединке вполне уместно рискнуть и взять один из двух вариантов: победу «Краснодара» в первом тайме и в матче за 2.09 или викторию «быков» с форой «-1,5» за 2.39.

Ставка №1: победа «Краснодара» в первом тайме и в матче за 2.09

Ставка №2: победа «Краснодара» с форой «-1,5» за 2.39.

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