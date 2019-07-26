«Реал» — «Атлетико». Прогноз: мадридское дерби в США пройдёт без защиты

27 июля на стадионе Метлайф (Нью-Мидоулэндс) в США состоится очередной матч международного кубка чемпионов, в котором сразятся извечные соперники из Мадрида. «Реал» идёт у букмекеров фаворитом, поставить на победу «сливочных» в основное время можно за 2.12. Виктория «Атлетико» доступна за коэффициент 3.32.

Прогноз матча «Реал Мадрид» — «Атлетико Мадрид» (27.07.2019)

За последние годы «Реал» и «Атлетико» сражались чуть ли не во всех возможных турнирах: Чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, Лига чемпионов и даже Суперкубок УЕФА. Наиболее важные поединки оставались за «сливочными», но «матрасники» периодически также вырывали победы, а ещё добавляли по несколько синяков на ноги каждому футболисту «Королевского клуба».

Теперь мадридское дерби состоится на американской земле, поэтому особого турнирного значения предстоящий поединок иметь не будет. Обе команды постепенно готовятся к сезону, менеджеры подсчитывают доходы от выставочных матчей, а зрители из Нового Света наслаждаются присутствием звёзд мирового уровня на своих полях.

«Атлетико» провёл встречу против «Гвадалахара Чивас» и, оставшись в меньшинстве, взял верх в серии пенальти. «Реал» уже успел уступить «Баварии» со счётом 1-3, а затем после 2:2 в основное время с «Арсеналом» победил по итогам 11-метровых ударов. Рассчитывать на качественный футбол в подобных поединках сложно, зато есть неплохие шансы увидеть красивые забитые мячи на фоне расхлябанной обороны.

Целостной игры ожидать не стоит. Симеоне и Зидан делали по 11 замен, предоставляя возможность порезвиться двум составам. Букмекеры, разумеется, также предполагают высокую результативность и дают скромные 1.68 на тотал больше 2,5. Если же к данному варианту добавить классические «обе забьют», то коэффициент поднимется до 1.87, что выглядит уже приличнее.

Согласитесь, шансы увидеть 3:0 или 4:0 в пользу одной из команд ничтожно малы. Фактически, зрители посмотрят не один матч «Реал» — «Атлетико», а два коротких поединка по 45 минут, так как тренеры полностью поменяют составы спустя определённое время. По именам «сливочные» выглядят предпочтительнее, но и у «матрасников» хватает фантастических исполнителей в нападении.

В официальной встрече Симеоне мог бы по традиции стараться душить «Реал» на каждом участке поля, лишать соперника пространства и обороняться всей командой. Сейчас «Атлетико» подобная практика ни к чему, логичнее отработать разные тактические схемы и дать шанс проявить себя атакующим футболистам. У «сливочных», естественно, явный перекос в сторону созидания, поэтому мы ждём несколько голов.

Ставка на матч «Реал Мадрид» — «Атлетико Мадрид»

«Реал» и «Атлетико» в предсезонном выставочном матче не будут сильно упираться в обороне, поэтому за 1.87 мы возьмём обе забьют и тотал больше 2,5. В прошлых поединках международного кубка чемпионов Симеоне и Зидан делали по 11 замен, давали шанс каждому, а сами футболисты думали в первую очередь о созидании. Если с реализацией не возникнет проблем, то верх зайдёт с высокой вероятностью.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2,5 за 1.87

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