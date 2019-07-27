Андрей Рублёв — Пабло Карреньо-Буста. Прогноз: всё в руках россиянина

27 июля в полуфинальном матче турнира ATP500 в Гамбурге Андрей Рублёв встретится с Пабло Карреньо-Бустой. Букмекеры отдают минимальное предпочтение российскому теннисисту: поставить на победу Рублёва можно с коэффициентом 1.90.

Анализ матча Андрей Рублёв — Пабло Карреньо-Буста (27.07.2019)

Рублёв приятно удивил в четвертьфинальном матче, разобравшись с Домиником Тимом в двух тяжелейших партиях (7:6, 7:6). Австриец выглядел далеко не лучшим образом, но даже в таком состоянии на грунте он крайне опасен. Где-то немного повезло, однако в целом победа получилась абсолютно заслуженной.

Россиянин за редким исключением здорово подавал (75% попаданий первым мячом и 77% выигранных розыгрышей с первого мяча) и старался играть агрессивнее, но главное — продемонстрировал крепкие нервы, стабильность и уверенность в своих силах. Грозный противник за всю встречу ни разу не взял больше двух геймов подряд.

За счёт этого и удалось украсть у Тима два тай-брейка. Андрей сделал два брейка и превзошёл Доминика по очкам на приёме (26-21), хотя на грунте тот является одним из лучших теннисистов мира по нейтрализации чужих подач. В общем, австриец выступил ниже своего уровня, но во многом это заслуга Рублёва.

В полуфинал 21-летний теннисист пробился впервые с августа прошлого года (турнир ATP500 в Вашингтоне, хард). Правда, тогда ему сильно повезло с сеткой: каждая из трёх побед была одержана над спортсменами, которые на тот момент не входили в топ-100. Да и поражение случилось от не самого ужасного австралийца Алекса де Минора.

Похоже на то, что сегодняшний матч станет проверкой на зрелость. Оппонент, как и год назад, достался достойный, но сопоставимый. Опытный Карреньо-Буста в последние месяцы заметно опустился в рейтинге и даже выпал из топ-50. Очки ему нужны не меньше, чем набирающему ход после проблем со здоровьем Рублёву.

В Гамбурге испанец уже успел разобраться с прогрессирующим Яном-Леннардом Штруффом и выбить Фабио Фоньини. Впрочем, грозный итальянец точно находится не в лучшей форме, так как в последнее время часто боролся с болячками. Тем не менее, победа над игроком из топ-10 на тай-брейке решающего сета — это в любом случае круто.

Все карты у Рублёва на руках. Он поймал кураж, почувствовал уверенность после победы над Тимом. Он получил в полуфинале посильного соперника, который отбегал накануне три партии и закончил свой четвертьфинал почти на шесть часов позже. Набранный ход и фора на восстановление — отличные исходные данные.

Дальше всё зависит от самого Андрея. Если справится с нервами и не дрогнет, шансы будут отличными. П1 за 1.90 — вполне достойный вариант. В остальном логичнее плясать от верха: Пабло здорово защищается, а Рублёв редко проводит без спадов два матча подряд. ТБ 22,5 гейма за 1.90, тай-брейк за 2.31 и третий сет за 2.59 — вполне рабочие варианты.

Ставки на матч Андрей Рублёв — Пабло Карреньо-Буста

Все карты у Рублёва на руках. Он поймал кураж, почувствовал уверенность после победы над Тимом. Он получил в полуфинале посильного соперника, который отбегал накануне три партии и закончил свой четвертьфинал почти на шесть часов позже. В остальном логичнее плясать от верха: Пабло здорово защищается, а Рублёв редко проводит без спадов два матча подряд.

Ставка №1: победа Рублёва за 1.90.

Ставка №2: тай-брейк за 2.31.