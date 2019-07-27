«Оренбург» — «Зенит». Прогноз: всем всё понятно

28 июля на стадионе «Газовик» в матче третьего тура РПЛ при судействе Сергея Карасёва «Оренбург» примет «Зенит». Команды на данный момент находятся на противоположных полюсах в таблице, поэтому букмекеры вполне логично считают фаворитом сине-бело-голубых. Поставить на победу коллектива Сергея Семака аналитики предлагают за коэффициент 1.67.

Прогноз матча «Оренбург» — «Зенит» (28.07.2019)

«Оренбург» остался без очков после двух туров РПЛ, но здесь возникает вполне логичный вопрос: стоит ли считать гостевые поражения от «Ростова» и ЦСКА катастрофой или результат относительно нормальный? Истина где-то посередине. Не зацепив хотя бы ничью, команда Владимира Федотова выдала ужасный старт, но ведь обе неудачи получены на чужих полях, да и соперники были, мягко говоря, серьёзные.

«Зенит» продолжает делать то, что великолепно получается именно с Сергеем Семаком – добывать очки при не самой выдающейся игре. Да, сине-бело-голубые сами отдали «Локомотиву» Суперкубок России, однако в рамках РПЛ исправно берут своё. Пока позволяет календарь, Дзюбе и компании необходимо идти без осечек, и на продолжение тенденции выпадает отличный шанс.

Вокруг противостояния «Оренбурга» и «Зенита» ходит много разговоров. Клубы спонсирует фактически одна структура, поэтому многие заранее пишут сине-бело-голубым «+6» по итогам двух встреч со своим младшим газовым братом. История очных противостояний лишь подтверждает данную теорию: во всех четырёх поединках сильнее оказывалась команда из Санкт-Петербурга.

На самом деле, нет ничего удивительного в том, что один из мощнейших клубов страны четыре раза одолел скромный провинциальный коллектив. Если вспомнить матч прошлого сезона на «Газпром Арене», то лишь на 82 минуте Ракицкий идеальным ударом со штрафного вывел «Зенит» вперёд. Неужели футболисты такие актёры и мастера, что могут спланировать выдающийся выстрел в «девятку» в концовке напряжённого матча?

Для «Оренбурга» все подобные слухи являются лишь дополнительной мотивацией. У Владимира Федотова выстроена отличная система, вот только беда в том, что «Зенит» на голову сильнее во всех компонентах. Если у сине-бело-голубых пойдёт игра, то есть вероятность увидеть даже разгром, а при иных раскладах всё может решить индивидуальное мастерство футболистов.

При Семаке «Зенит» не всегда выдаёт какие-то яркие отрезки, но в простоте и кроется успех сине-бело-голубых. Использование лучших качеств лидеров, сплочённость коллектива и нацеленность на успех являются сильнейшим оружием клуба с берегов Невы. Владимир Федотов может предложить интересные тактические варианты, ловить соперника на контратаках, давить прессингом, но всего этого мало.

Переиграть «Зенит» в открытом футболе «Оренбург» не сможет. Если хозяева выставят автобус, то Азмун и Дзюба рано или поздно запихают мяч в ворота. На наш взгляд, в предстоящем поединке следует брать индивидуальный тотал сине-бело-голубых больше 1,5 за 1.92 или даже фору «-1,5» на гостей за сочные 2.27.

И от ЦСКА, и от «Ростова» коллектив Владимира Федотова получил по два мяча. Да, теперь «Оренбург» будет выступать уже дома, вот только «Зенит» стал самой результативной командой прошлого сезона и не намерен сдавать позиции в нынешнем. У сине-бело-голубых даже в запасе сидят исполнители, которые у их ближайшего соперника стали бы безоговорочными лидерами.

Ставки на матч «Оренбург» — «Зенит»

«Оренбург» в обоих поединках на старте РПЛ пропускал по два мяча и проигрывал. «Зенит» пока идёт без осечек, в очных встречах во всех четырёх случаях брал верх над коллективом Владимира Федотова и идёт явным фаворитом предстоящего матча. За 1.92 мы возьмём индивидуальный тотал гостей больше 1,5, а за 2.27 рискнём проверить фору «-1,5» на сине-бело-голубых.

Ставка №1: индивидуальный тотал «Зенита» больше 1,5 за 1.92

Ставка №2: победа «Зенита» с форой «-1» за 2.27