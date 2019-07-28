«Рубин» — «Ахмат». Прогноз: унылый футбол на унылом «Центральном»

29 июля на стадионе «Центральный» в заключительном матче третьего тура РПЛ сойдутся «Рубин» и «Ахмат». Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля и предлагают поставить на казанцев за 2.44. Успех коллектива Рашида Рахимова доступен за коэффициент 3.24.

Прогноз матча «Рубин» — «Ахмат» (29.07.2019)

«Ахмат» удачно стартовал в нынешнем сезоне РПЛ, одолев в первом туре не кого-нибудь, а «Краснодар», после чего команда Рашида Рахимова пропустила три мяча на выезде от «Урала», что стало самой настоящей сенсацией. Теперь грозненцев ожидает выезд в Казань, где уже никому не будет легко.

«Рубин» пока можно назвать одним из приятных открытий чемпионата. Роман Шаронов в отличие от своего именитого предшественника не стесняется ставить открытый футбол, чем вызывает симпатию зрителей и специалистов. Даже фортуна повернулась лицом к казанцам, и теперь у самобытного коллектива четыре очка после сражений с двумя московскими командами.

Котировки букмекеров в целом отражают реальное положение дел. «Рубин» из-за более привлекательной игры и солидного результата идёт фаворитом, однако эксперты испытывают сдержанный оптимизм в отношении казанцев. Трибуны «Центрального» вряд ли будут заполнены хотя бы на половину (к тому же, в понедельник), а выступление без активной шумовой поддержки частенько сказывается на интенсивности.

Для «Ахмата» ничья станет неплохим результатом, вот только после полученной оплеухи от «Урала» Рашид Рахимов постарается внести коррективы и не допустить повторения коллективных ошибок. Гости, зная о склонности Шаронова к созиданию, наверняка предпочтут действовать на контратаках, однако и молодой наставник казанцев всё прекрасно понимает.

Шансы увидеть качели без центра поля минимальны. Аналитики это тоже предвидят и дают скромный коэффициент на тотал меньше 2,5. Но поставить на то, что хотя бы одна из команд не забьёт можно за коэффициент 1.78. Да, у «Рубина» была ничья 1:1 с «Локомотивом», однако с тем же «Динамо» казанцы могли закончить совсем без голов. Тем не менее, выбранный нами вариант оказался успешным в одном случае из двух.

У «Ахмата» всё значительно проще: 1:0 с «Краснодаром» и 0:3 от «Урала». Если одному из коллективов удавалось выходить вперёд, то затем вскрыть чужую оборону уже не представлялось возможным. Даже потенциальный быстрый гол в предстоящем поединке вряд ли сильно изменит рисунок игры.

В истории личных встреч ситуация неоднозначная. В каждом из четырёх последних сезонов один из матчей завершался со счётом 1:0 в пользу «Рубина» или «Ахмата», а в другом поединке обязательно отличались обе команды. Шаронов не сторонник выставления автобуса, но Роман следит за балансом и не забывает о качественной обороне. Рахимов после разгрома обязательно уделит основное внимание именно надёжности у своих ворот.

Ставка на матч «Рубин» — «Ахмат»

«Рубин» обменялся голами с «Локомотивом», а во встрече с «Динамо» зрители увидели лишь один мяч. В обоих поединках с участием «Ахмата» отличиться удавалось только либо грозненцам, либо их соперникам. После 0:3 от «Урала» Рахимов сделает акцент на надёжной обороне, поэтому за 1.78 мы возьмём классические обе забьют – нет.

Ставка: хотя бы одна не забьёт за 1.78.