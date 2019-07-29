«Базель» — «ПСВ Эйндховен». Прогноз: в концовке ожидаем сумасшествие

30 июля на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сойдутся «Базель» и «ПСВ Эйндховен». В первом поединке сильнее оказалась дружина из Нидерландов, и именно гостей букмекеры считают фаворитом всего противостояния.

На итоговый проход красно-белых дают 1.44, а на швейцарцев по сумме двух встреч можно поставить за коэффициент 2.76. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Прогноз матча «Базель» — «ПСВ Эйндховен» (30.07.2019)

«Базель» и «ПСВ Эйндховен» проводили свои матчи во внутренних турнирах в субботу и завершили поединки крайне неудачно. Красно-белые в борьбе за Суперкубок Нидерландов уступили «Аяксу» 0:2, а команда Марселя Коллера получила 1:2 от знакомого болельщикам «Спартака» «Санкт-Галлена» на своём поле.



Поединок недельной давности между «Базелем» и «ПСВ Эйндховен» сложился неоднозначно. В концовке первого тайма швейцарцы сравняли счёт, а перед заключительной десятиминуткой даже вышли вперёд, но Ламмерс и Мален добыли для красно-белых важнейшую победу. Итоговые 3:2 оставляют реальные шансы для обоих соперников, поэтому ожидается нешуточная борьба.



Из прошедших результатов напрашивается очевидный вывод об обоюдных проблемах в защите. Букмекеры практически не сомневаются в верховом исходе встречи и дают скромные 1.50 на тотал больше 2,5. Если говорить о результате отдельно взятого поединка, то здесь аналитики находятся в полном замешательстве: по 2.56 на победу каждой из команд в основное время. Вот здесь, пожалуй, можно попробовать зацепиться.



В субботнем матче во внутреннем первенстве у «Базеля» в основе вышло лишь три полевых футболиста из тех, что соперничали с «ПСВ Эйндховен». Тренер красно-белых не стал применять столь широкую ротацию и выпустил на второй поединок подряд сразу шесть игроков. Если учитывать фактор своего поля и отдых ведущих исполнителей, то за 1.94 есть смысл проверить фору «0» на команду Марселя Коллера.



Общая стоимость футболистов «ПСВ Эйндховен» в 3,5 раза выше, чем у соперника, но это обусловлено имиджем лиги. После сезона-2015/16 красно-белые не добиваются даже средних результатов в Европе, а тот же «Базель» периодически проявляет себя вполне недурно. Если бы не провал на последних минутах, то швейцарцы стали бы фаворитом противостояния из двух раундов, однако теперь у нас есть шансов воспользоваться недооценкой экспертов хозяев ближайшей встречи.



Марк ван Боммел пока ничего не выиграл в качестве главного тренера и лишь первый раз в карьере работает в роли наставника на посту взрослой команды. Марсель Коллер куда более опытный специалист, повидавший многое на своём веку. Тактически «Базель» не должен уступить, а поддержка фанатов и свежесть помогут хозяевам как минимум не проиграть.

Счёт первой встречи практически сводит на нет вероятность дополнительного времени. Результат на табло будет не устраивать одну из команд, следовательно, в концовке поединка мы с высокой вероятностью увидим сумасшедший футбол и массированное наступление. Гол с 76-й по 90-ю минуту доступен за 1.9, что нас полностью устраивает. «Базелю» или «ПСВ Эйндховен» придётся рисковать и оголять тылы перед финальным свистком, что приведёт к серии опасных моментов.

Ставки на матч «Базель» — «ПСВ Эйндховен»

Букмекеры выставляют равные коэффициенты на обе команды в ближайшем поединке, поэтому за 1.94 доступна фора «0» на любую из команд. «Базель» выступает на своём поле и на выходных дал отдых большому количеству футболистов, поэтому мы поверим в швейцарцев. За 1.9 добавим ставку на гол с 76-й по 90-ю минуту. С высокой вероятностью счёт в концовке не будет устраивать одного из соперников, из-за чего настанет время риска и атак без оглядки на собственные ворота.



Ставка №1: победа «Базеля» с форой «0» за 1.94



Ставка №2: гол с 76 по 90 минуту за 1.9.