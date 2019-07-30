«ХИК» — «Црвена Звезда», «Русенборг» — БАТЭ. Прогноз на матчи Лиги чемпионов

31 июля на стадионе «Телиа 5G-Арена» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов в Хельсинки «ХИК» примет «Црвену Звезду». Букмекеры отдают перевес гостям и предлагают поставить на победу сербов за 1.82. В Тронхейме на «Леркендал» «Русенборг» сыграет с БАТЭ, и здесь эксперты выставляют коэффициент 1.72 на викторию хозяев. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи в Норвегии.

Прогноз матча «ХИК» — «Црвена Звезда» (31.07.2019)

В первом поединке с клубом «ХИК» «Црвена Звезда» полностью доминировала и заслуженно победила с разницей в два мяча. Счёт 2:0 не является катастрофой для команды, сыгравшей в гостях, но финны выглядели абсолютно безнадёжно, поэтому сербы идут фаворитом даже в ближайшем матче.



По составу финский коллектив на голову слабее. Относительно скромная «Црвена Звезда» в разы талантливее, богаче, мастеровитее и организованнее, поэтому за 1.82 мы поставим на победу команды Владана Милоевича. В Белграде «ХИК» нанёс лишь два удара по воротам и ни разу не попал в створ. Изменится ли ситуация в Хельсинки? Вряд ли.



Даже в чемпионате Финляндии «ХИК» не побеждает в двух матчах подряд и занимает лишь пятую строчку. «Црвена Звезда» в выходные спокойно одолела клуб «Раднички Ниш» и продлила серию успешных поединков до четырёх. Главная опасность ставки заключается в выгодном счёте для гостей, однако здесь всё не так однозначно, как может показаться на первый взгляд.



Удерживать 0:0 сербам невыгодно. Один шальной рикошет или гол со стандарта возобновит интригу с новой силой, а вот забитый мяч на чужом поле фактически похоронит шансы финнов. «ХИК» — команда из более слабой весовой категории, которой даже в групповом этапе Лиги Европы делать нечего, а «Црвена Звезда» в прошлом сезоне, например, одолела «Ливерпуль», не пропустила дома от «Наполи» и отличилась в обоих матчах с «ПСЖ».



С атакующей группой у Владана Милоевича полный порядок. Что в основе, что на скамейке запасных находятся серьёзные исполнители, готовые биться за место в стартовом составе. Внутренняя конкуренция в сербском клубе работает отменно. Финнам не хватает сыгранности, команда слишком неопытная для достижений в Европе, поэтому «ХИК» спасёт только потенциальная вальяжность гостей. Тарасова и Рудакова недостаточно для подвига. «Црвена Звезда» обладает всеми возможностями для победы на чужом поле и продолжения борьбы за попадание в групповой этап ЛЧ.

Ставка на матч «ХИК» — «Црвена Звезда»

«ХИК» сейчас переживает не лучшие времена. Финский клуб выглядит блекло в слабом внутреннем первенстве, а в первом матче с «Црвеной Звездой» даже в створ ворот не смог пробить. За 1.82 мы проверим викторию сербов. Гости постараются не доводить дело до нервотрёпки и с запасом выйти в следующий раунд.



Ставка: победа «Црвены Звезды» за 1.82.

Прогноз матча «Русенборг» — БАТЭ (31.07.2019)

Первый матч между БАТЭ и «Русенборгом», проходивший на «Борисов-Арене», оставил немало вопросов по поводу перспектив команды из Беларуси. Да, парни Алексея Баги добились победы, вот только мяч, пропущенный на своём поле, и территориальное превосходство норвежцев вызывают опасения перед поединком на «Леркендал» в Тронхейме.



Если мы взглянем на основные статистические показатели, то увидим тотальное преимущество «Русенборга». Жёлто-синие уступили 5-13 по ударам, 3-7 по попаданиям в створ, 5-9 по угловым и владели мячом лишь 40% времени. И всё это дома при поддержке практически забитого стадиона. Небольшое преимущество у БАТЭ всё же имеется, ничья будет на руку коллективу Алексею Баги, однако отстоять на ноль в Норвегии с такой игрой практически нереально.



Интересный факт: обе команды отдыхали в выходные, поэтому готовились к очной встрече в недельном цикле и не отвлекались на дела внутренние. У наставников было достаточно времени, чтобы разобрать сильные и слабые стороны друг друга, а футболисты не подвергались дополнительной соревновательной нагрузке. Сложно судить, получит ли один из соперников некий бонус от щадящего календаря, но условия изначально выглядят равными.



Линия букмекеров на предстоящее сражение классическая. В основных исходах за приличный коэффициент можно взять либо победу хозяев, либо Х2 на гостей. На наш взгляд, «Русенборг» смотрится предпочтительнее и на бумаге, и с учётом встречи в Борисове. Норвежцы если не доминировали, то обладали преимуществом. Разумеется, в футболе всё решают голы, коих у БАТЭ пока больше, но проделать второй раз подряд один и тот же трюк, да ещё и на чужом поле парням Алексея Баги будет крайне непросто.

От ставок на итоговый проход «Русенборга» лучше воздержаться. Нельзя исключать счёт 2:1 (который нас устроит) и дополнительное время, в котором возможно всякое. БАТЭ – это опытный еврокубковый боец, способный преподносить сенсации даже с грандами. Тем не менее в составе норвежского клуба также хватает матёрых ветеранов. Если коллектив Эйрика Хорнеланна не сбавит оборотов по сравнению с первым матчем, гостей ожидает тяжелейшее испытание.

Ставка на матч «Русенборг» — БАТЭ

БАТЭ взял верх в Борисове со счётом 2:1, но «Русенборг» выглядел лучше, чаще угрожал воротам и владел территориальным преимуществом. Превосходство норвежцев с высокой вероятностью сохранится и на своём поле, поэтому за 1.72 мы возьмём победу хозяев. Жёлто-синим придётся приложить максимум усилий для выхода в следующий раунд.

Ставка: победа «Русенборга» за 1.72.



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