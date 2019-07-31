«Реал» — «Фенербахче». Прогноз: «сливочные» оторвутся за прошлые неудачи

31 июля на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене в матче за третье место «Ауди Кап» «Реал» сойдётся с «Фенербахче». Букмекеры продолжают не верить в «жёлтых канареек». Даже фора «-2» на «сливочных» доступна за коэффициент 1.80. А на общий тотал больше 4 можно поставить за 1.87.

Прогноз матча «Реал Мадрид» — «Фенербахче» (31.07.2019)

Главная особенность турнира в Мюнхене – это его необычное для футболистов расписание. Ещё вчера все четыре участника соревнования выступали в полуфинальных поединках, а уже сегодня нужно проводить ещё одну встречу. Вопрос физического состояния выходит на первый план при том, что уровень задействования и износа основных футболистов был далёк от минимального.

«Реал» со счётом 0:1 уступил «Тоттенхэму», но здесь стоит поблагодарить травмированного Куртуа, из-за которого снова стал творить чудеса Кейлор Навас, да и самих футболистов «шпор». Оборона «сливочных» выглядела ужасно, ведь соперник получил огромное количество опасных моментов. Впрочем, и к атакующим исполнителям у Зидана наверняка есть претензии. Пара ударов в створ ворот вряд ли порадовала требовательную публику мадридцев.

«Фенербахче» оказался не в лучшем положении. «Бавария» в полуфинале вышла с достаточно серьёзным настроем и отгрузила шесть мячей команде из другой весовой категории, а затем Нико Ковач уже стал бросать в бой резервистов. Стоить отдать должное и «жёлтым канарейкам». Турецкий клуб не развалился, а Макс Крузе соорудил гол престижа.

Если мы присмотримся ко вчерашним матчам, то напрашивается вывод о необходимости многочисленных перестановках в стане мадридцев. До наступления 80-й минуты Зидан сделал лишь три замены. То есть семь полевых игроков из десяти отбегали практически полный матч, хоть и не с самой высокой интенсивностью. «Фенербахче» уже после первого тайма отправил на отдых четвертых исполнителей, а затем дал шанс проявить себя ещё паре свежих футболистов.

В полуфинале «Бавария» слишком легко забивала голы и при желании могла спокойно оформить даже десяток мячей. Разница в классе между «Фенербахче» и всеми остальными участниками турнира колоссальная, а сами «жёлтые канарейки» не стали сильно упираться. Да, соперники для турецкого гранда очень серьёзные, но куда важнее грамотно подготовиться к сезону, чем зря расплёскивать энергию на фактически товарищеские поединки.

По исполнительскому мастерству «Реал» сильнее на несколько порядков, поэтому за 1.78 мы проверим индивидуальный тотал номинальных хозяев больше 3. Азару, Винисиусу и остальным уже пора оправдывать авансы и показывать хотя бы проблески атакующей игры, которую ждут фанаты.

В нынешнее межсезонье «сливочные» соперничали только с грандами, а встреча с «Фенербахче» станет возвращением к привычному режиму Примеры, когда у команды Зидана есть всё, чтобы расправиться над аутсайдером.

Понятно, что неудачи в предсезонных матчах не заставят «Реал» выйти и уничтожить «жёлтых канареек», но при виде более слабого оппонента «сливочные» должны в первую очередь задуматься о результативности и получении удовольствия от футбола. Учитывая оборону мадридцев, у турецкого клуба обязательно будут шансы, но нас интересует исключительно команда Зидана. Хотя бы три мяча в ворота соперника для Азара и компании не являются чем-то экстраординарным.

Ставка на матч «Реал Мадрид» — «Фенербахче»

«Фенербахче» накануне пропустил шесть мячей от «Баварии», что стало ярким свидетельством уровня «жёлтых канареек». Соперничать со «сливочными» турки не смогут, атакующая линия мадридцев должна поправить свою статистику и успокоить болельщиков. За 1.78 мы проверим индивидуальный тотал «Реала» больше 3.

Ставка: индивидуальный тотал «Реала» больше 3 за 1.78.

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