«Нефтчи» — «Арсенал» Тула. Прогноз: «канониры» зажгут в Баку

1 августа «Нефтчи» на стадионе «Баксель Арена — 8-й километр» в Баку сыграет с тульским «Арсеналом» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу российского клуба можно с коэффициентом 2.55.

Анализ матча «Нефтчи» — «Арсенал Т» (01.08.2019)

Матч в Туле откровенно разочаровал. «Арсенал» не просто проиграл, но и в целом выглядел довольно серо. «Нефтчи» пассивно действовал после перерыва и всё равно едва не забил второй мяч. Достаточно вспомнить попадание в штангу после дальнего удара Кане и несколько опасных атак с ходу.



«Канониры» владели ощутимым территориальным преимуществом, вот только взламывать низкий оборонительный блок не выходило. Вроде бы стандартов хватало, да и футболистов с хорошим дальним ударом в составе достаточно. Но гости не давали подготовить выстрел даже с 30 метров, действуя плотно и компактно.

Собственно, шесть ударов в сторону ворот за 90 минут домашнего матча при большом проценте владения мячом (62%) — яркий показатель отсутствия креатива, накрывшего «Арсенал» неделю назад. С игры так ничего толком создать и не удалось, ведь нестандартных решений не было, а подачи в штрафную защитники «Нефтчи» стабильно снимали.



Разумеется, в жарком Баку будет только тяжелее, никаких вопросов. И всё же положение российского клуба остаётся хоть и непростым, но вполне рабочим. «Нефтчи» — организованная команда, умеющая точечно применять прессинг и неплохо бегущая в контратаки, но не более того.



Определённый перевес в индивидуальном мастерстве у Тулы имеется, да и игровой тонус должен быть повыше. Чемпионат Азербайджана ещё не стартовал, а в РПЛ сыграны три тура. Для накапливания усталости рановато, зато для обретения хороших физических кондиций, пожалуй, в самый раз.



Если «канониры» справятся с климатом и не выдохнутся к середине второго тайма, у них будут неплохие шансы на успех. Самый очевидный вариант для ставки — ИТБ 1 гола «Арсенала» за 1.79. Туляки забивали во всех матчах РПЛ, наколотив по итогам трёх туров шесть голов довольно крепким соперникам — «Динамо», «Крыльям Советов» и «Ростову».



У Игоря Черевченко было достаточно времени для работы над ошибками. Потому нам трудно поверить, что «Нефтчи» за 180 минут ни разу не пропустит от российского клуба. Задача у гостей очевидная — идти вперёд и забивать. Даже если «Нефтчи» откроет счёт, шансы останутся, ведь при 2:1 дальше пройдёт Тула.



Проход «Арсенала» за 2.98 — по вкусу. Всё же шансы «канониров» никак не меньше 35%. Также можно проверить верх гостей по ударам в створ и угловым. Скорее всего, хозяева спокойно сыграют вторым номером и отойдут к своей штрафной, так что дальних ударов, рикошетов и корнеров должно быть предостаточно. П2 по угловым в первом тайме за 1.64 — достойный вариант.

Ставки на матч «Нефтчи» — «Арсенал Т»

Туляки забивали во всех матчах РПЛ, наколотив по итогам трёх туров шесть голов довольно крепким соперникам — «Динамо», «Крыльям Советов» и «Ростову». Трудно поверить, что «Нефтчи» за 180 минут ни разу не пропустит от российского клуба. Самый очевидный вариант для ставки — ИТБ 1 гола «Арсенала» за 1.79.



Ставка: ИТБ 1 гола «Арсенала» за 1.79.