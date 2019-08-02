«Крылья Советов» — «Локомотив», «Спартак» — «Динамо». Прогноз на матчи РПЛ

3 августа на стадионе «Самара Арена» в матче четвёртого тура РПЛ «Крылья Советов» встретятся с «Локомотивом». По мнению аналитиков, фаворитом предстоящего поединка являются «железнодорожники». Поставить на команду Юрия Сёмина можно за коэффициент 2.0. Чуть позже на «Открытие Арене» в столичном дерби сойдутся «Спартак» и «Динамо». Букмекеры выставляют практически равную линию с небольшим перевесом хозяев.

Прогноз матча «Крылья Советов» — «Локомотив» (03.08.2019)

«Крылья Советов» стартовали в РПЛ с потрясающей победы над одним из грандов отечественного футбола, но затем у самарцев появились трудности. Оборона Миодрага Божовича выглядела посредственно, следствием чего стали аж пять пропущенных мячей от «Арсенала» и «Уфы» за два поединка. Встреча с «Локомотивом» обещает стать тяжелейшим испытанием, однако для хозяев это может пойти в плюс.

Сами «железнодорожники» достаточно блекло смотрелись в дерби с ЦСКА и по делу уступили. Красно-зелёным нежелательно далеко отпускать «Зенит» и «Краснодар», чтобы всерьёз претендовать на место в Лиге чемпионов по итогам нынешнего сезона. Пока в активе коллектива Юрия Сёмина лишь одна победа за три тура, результат явно неудовлетворительный.

Если мы вспомним РПЛ-2018/19, то и тогда у «Локомотива» возникли серьёзные неприятности на старте турнира. Ситуация рискует повторится, так как предпосылок для очередной потери очков немало. В качестве основного варианта можно рассмотреть ставку 1Х в пользу хозяев за приличный коэффициент 1.84. Прошлая встреча Божовича и Сёмина завершилась для их клубов счётом 2:2, хоть игра и проходила в Черкизово.

Миодраг умеет настраивать своих подопечных именно на битвы с грандами. «Крылья Советов» несколько переоценили свои возможности, из-за чего потерпели досадные поражения с «Арсеналом» и «Уфой», но с «Локомотивом» хозяева выйдут максимально собранными и сконцентрированными. Разумеется, по составу «железнодорожники» сильнее, однако это им ничего не гарантирует.

У Юрия Сёмина сейчас недобор квалифицированных исполнителей, скамейка красно-зелёных оставляет желать лучшего, а некоторые лидеры подвержены перепадам в игре. У «Крыльев Советов» меньше ресурсов, зато свой стадион и более простая задача. После пары неудач даже ничья станет для самарцев неплохим итогом встречи с фаворитом, от этого и следует отталкиваться.

Божович обязательно исправит недочёты в обороне, а тот же Соболев продолжит угрожать чужим воротам. Многое будет зависеть от стандартов и исполнительского мастерства, в чём «железнодорожники» на бумаге сильнее. Понятно, что в целом «Локомотив» предпочтительнее, однако красно-зелёные сейчас не в той форме, чтобы иметь больше 50% на победу в гостевом поединке.

Для любителей специфических ставок на статистику предлагаем обратить внимание на вариант с общим тоталом офсайдов больше 2,5 за 1.78. «Крылья Советов» и конкретно Соболев редко стараются получать мяч уже за последним защитником, но во встрече с «железнодорожниками» всё может измениться. В трёх поединках «Локомотива» в нынешней РПЛ зафиксировано 4, 5 и 3 положения вне игры, поэтому проверим верх в указанном компоненте.

Ставки на матч «Крылья Советов» — «Локомотив»

В прошлом сезоне Сёмин не смог дома разобраться с Божовичем, а в нынешнем у «Локомотива» лишь одна победа. За 1.84 мы поставим на викторию «Крыльев Советов» или ничью. Самарцы дома готовы упереться с кем угодно, а мотивация у хозяев будет зашкаливать. «Железнодорожники» снова тяжело вкатываются в сезон.

Ставка №1: «Крылья Советов» не проиграют за 1.84

Ставка №2: тотал офсайдов больше 2,5 за 1.78.

Прогноз матча «Спартак» — «Динамо» (03.08.2019)

Карма достаточно быстро настигла «Спартак», московский клуб из-за неоднозначного судейства и определённого невезения всухую уступил «Тамбову». Руководство красно-белых прямо по ходу чемпионата меняет команду, поэтому Олег Кононов находится в тяжелейшей ситуации и практически не имеет права на ошибку из-за давления болельщиков. Фанаты проводят одну акцию протеста за другой, а после побоев в Ростове многие поклонника клуба явно не в лучшем расположении духа.

У «Динамо» в настоящий момент вполне вероятен эмоциональный подъём. Хохлов долго сетовал на реализацию, и в третьем туре бело-голубые наконец-то одержали первую победу в нынешнем сезоне, переиграв дома «Урал». Удивительно, что букмекеры выставляют практически равную линию на московское дерби, хотя встреча пройдёт на «Открытие Арене».

Аналитики настолько не верят в красно-белых, что даже фора «0» на «Спартак» идёт за коэффициент 1.86. Пройти мимо столь щедрого предложения мы не имеем права. В прошлом проблемном для себя сезоне Джикия и компания взяли верх в обоих дерби с «Динамо». Кононова заслуженно критикуют, но его футбол не так уж и плох.

Если тот же Хохлов возмущается по поводу низкой реализации моментов, то что говорить Олегу Георгиевичу после целой серии штанг и перекладин, а также руки в штрафной «Тамбова»? «Спартак» не выглядел безнадёжно, а трансферы вполне могут встряхнуть команду. Молодёжи необходимо оправдывать авансы, а новичкам доказывать свою состоятельность.

«Динамо» прибавляет, на игру команды приятно смотреть даже нейтральным болельщикам, но побеждать на выезде «Спартак» — это уже слишком. В случае ничейного исхода по сделанной ставке мы получим возврат средств, а при успехе красно-белых сможем рассчитывать на прибыль. Даже со всеми потерями красно-белые не выглядят хуже ближайшего соперника по уровню мастерства и таланта.

Также за 1.75 есть смысл проверить индивидуальный тотал хозяев больше 1. Оборона «Динамо» выглядит надёжно, однако в дерби эмоции и желание победить скажутся на действиях защитников. Второй раз подряд «Спартак» не уйдёт с поля без забитого мяча, а это уже гарантия возврата. Любой следующий гол красно-белых принесёт нам прибыль. Коллектив Дмитрия Хохлова мало кому позволяет пробивать Шунина дважды, но и оставить свои ворота в неприкосновенности гостям не удастся.

Ставки на матч «Спартак» — «Динамо»

Из-за последних трансферов букмекеры сильно недооценивают «Спартак» и считают «Динамо» равным соперником даже на «Открытие Арене». Фора «0» на красно-белых доступна за 1.86, что нас полностью устраивает. Команда Олега Кононова вряд ли второй раз подряд уйдёт с поля без гола, поэтому за 1.75 мы добавим индивидуальный тотал хозяев больше 1.

Ставка №1: победа «Спартака» с форой «0» за 1.86

Ставка №2: индивидуальный тотал «Спартака» больше 1 за 1.75.

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