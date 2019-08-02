«Зенит» — «Краснодар». Прогноз: обмен ударами неизбежен

3 августа на стадионе «Газпром Арена» в матче четвёртого тура РПЛ «Зенит» примет «Краснодар». Эксперты считают сине-бело-голубых явным фаворитом поединка и предлагают коэффициент 1.91 на победу команды Сергея Семака. Поставить на викторию «быков» можно за 3.86. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Прогноз матча «Зенит» — «Краснодар» (03.08.2019)

«Зенит» ещё перед стартом РПЛ считался главным фаворитом сезона, а после трёх туров клуб с берегов Невы единолично возглавил турнирную таблицу. Сергей Семак грамотно воспользовался благоприятным календарём и не стал допускать осечек. С другой стороны, к игре сине-бело-голубых есть вопросы, ответы на которые мы сможем получить в ближайшем поединке.

«Краснодар» исправился за неудачу в матче с «Ахматом» и отгрузил шесть мячей за два поединка с «Уфой» и «Сочи». Новички «быков» постепенно находят взаимопонимание с коллективом, а молодой Игнатьев показал, что уже готов оправдывать выданные авансы. Мураду Мусаеву предстоит много работы. Впрочем, именно данную деятельность стоит назвать не только изнурительной, но и приятной.

По котировкам букмекеров «Зенит» идёт явным фаворитом, на что у аналитиков есть несколько основных причин. Сине-бело-голубые выступают дома на своём фантастическом стадионе, в прошлом сезоне Семак выиграл обе очных дуэли у Мусаева, да и по подбору исполнителей хозяева представляются более мощным коллективом.

Х2 на «Краснодар» идёт практически за двойку, но от данной ставки разумнее воздержаться. По игре «быки» выглядят зрелищнее, однако Семак как раз и даёт результат за счёт прагматизма. «Зенит» по совокупности критериев сейчас лучший клуб страны, а как этого добивается команда и тренер — дело десятое.

Уже в двух матчах подряд Лунёв не пропускает, хотя моменты у того же «Оренбурга» были убойные. Сам «Краснодар» идёт вперёд большими силами, а в защите у «быков» частенько зияют пустоты. На наш взгляд, разумно рассмотреть классическое предложение обе забьют за коэффициент 1.8. Подвижное нападение гостей станет серьёзной проблемой для «Зенита», а Дзюба и Азмун уж один мяч наверняка запихают.

В прошлом сезоне сине-бело-голубые в очном противостоянии взяли верх на своём поле со счётом 2:1, а в Краснодаре команды выдали лучший матч РПЛ-2018/19, сообразив на пару пять забитых мячей. Ожидать повторения спектакля слишком наивно, но рассчитывать на обмен ударами вполне логично.

«Зенит» одолел лишь двух новичков и «Оренбург», с которым испытывал трудности. Коллектив Сергея Семака ещё не встречался с грандами, как и «Краснодар». Каждая команда будет стремиться исключительно к победе, а атакующая линия и у тех, и у других заметно превосходит оборону. Голы неизбежны, вопрос лишь в их количестве.

Ставка на матч «Зенит» — «Краснодар»

В прошлом сезоне «Зенит» и «Краснодар» за пару матчей друг с другом в сумме сообразили восемь мячей. Ставка на обе забьют доступна за 1.8 и выглядит достаточно надёжно. У сине-бело-голубых и «быков» даже с аутсайдерами были проблемы в обороне, а с атакой и у тех, и у других полный порядок.

Ставка: обе забьют за 1.8