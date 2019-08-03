Конкурс прогнозов на матч «Спартак» — «Динамо». Фрибеты на 5000 рублей в призах

3 августа «Спартак» и «Динамо» встретятся в матче 4-го тура чемпионата России по футболу. Букмекерская компания «Фонбет» запустила конкурс прогнозов на этот матч для читателей «Чемпионата» — с призовым фондом 5000 рублей в фрибетах.

Превью матча «Спартак» — «Динамо»

По оценке букмекеров, шансы команд практически равны. Поставить в БК «Фонбет» на победу спартаковцев можно с коэффициентом 2.60. Это примерно 36% вероятности. Сделать ставку на успех динамовцев можно за 2.80 (35%). На ничью предлагается коэффициент 3.20 (29%).



В первых трех турах обе команды набрали по 4 очка и идут в середине турнирной таблицы. «Динамо» занимает седьмое место, «Спартак» на десятой позиции. В 2018 году спартаковцы дважды победили своих соперников, зато «Динамо» побеждало в сезоне-2017/18. Поражение в заключительном туре лишило красно-белых 2-го места в чемпионате.

Правила конкурса прогнозов на матч «Спартак» — «Динамо»

1. Напишите в комментариях прогноз на точный счет этого матча.



2. Зарегистрируйтесь на сайте букмекерской компании «Фонбет», обязательно до начала матча (19:00 мск 3 августа), чтобы иметь право на приз в конкурсе. Новые клиенты получают дополнительный бонус до 10 000 рублей после регистрации.



3. Первые 10 участников, которые правильно предскажут точный счет в комментариях, получат бесплатную ставку на 500 рублей в букмекерской компании «Фонбет».



4. Чтобы букмекерская компания могла проверить ваш счет, оставьте в своем комментарии НОМЕР СЧЕТА либо направьте свою регистрационную почту/телефон в редакцию «Чемпионата» на адрес p.kondakov@rambler-co.ru. Обязательно укажите в письме логин на сайте «Чемпионат», чтобы мы нашли ваш прогноз.



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