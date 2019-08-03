Россия – Канада. Прогноз: хозяйки сделают второй шаг к Олимпиаде

3 августа женская сборная России в Калининграде проведёт свой второй матч на олимпийском отборе. Соперник – сборная Канады, встреча начнётся в 20:00 мск. Матч будет посложнее, чем против сборной Мексики, но особых проблем у россиянок возникнуть не должно.

Анализ матча Россия – Канада (3.08.2019)

Первый игровой день в Калининграде в плане матча России ожидаемо не дал никакой полезной информации. Сборная Мексики здесь – девочки для битья. Единственный вывод, который можно сделать — у наших девушек скамейка очень-очень сильно уступает основной шестерке. Собственно, едва-едва не проиграли сет мексиканкам. Вот конфузу-то было бы! Собственно, о разнице в уровне игроков говорил и Вадим Панков после матча. Ну да ладно, главное – фору, которую мы ожидали, девушки уверенно пробили за два сета, поэтому не будем сильно ворчать.



Видно, что концентрация у основной шестерки есть, видно, что и Гончарова в порядке, и на блоке появилось какое-то понимание, исчезла растерянность в глазах, которую мы видели на Лиге наций. В физическом плане все тоже нормально, команда однозначно выдержит этот отбор, а к чемпионату Европы уж будет своя подготовка, до него еще далеко.

Что до Канады, то они дали бой Корее, взяли один сет, достойно выглядели на протяжении всего матча, но в итоге опыт и класс Ким Ён Кун свою роль сыграли. Здесь, скорее, стоит говорить о том, что кореянки в игру вкатились не сразу.



Чего можно ждать от канадок? Эта команда в следующем сезоне сыграет в Лиге наций, они смогли пробиться в элиту. Команда неплохая (особенно на фоне Мексики), но и говорить о том, что это какой-то запредельный уровень, конечно, не стоит. Эдакий середнячок. Все элементы на добротном, среднем уровне, не более. Поэтому вновь приходится повторять, что в этом матче все будет зависеть от того, как сыграют россиянки.



Не будем забывать и о том, что сборная Канады в Калининград приехала без своего лидера – Алексы Ли Грей. Травма выбила девушку из строя. Это, разумеется, не добавляет оптимизма к перспективам Канады. Их тренер заявлял о том, что команда приехала за путевкой в Токио. Что ж, сегодня у команды последний шанс.

Ставки на матч Россия – Канада (3.08.2019)

И вновь вынужден говорить о том, что ставки на такие матчи – дело неблагодарное. Коэффициенты не радуют, о форах тоже говорить сложно. Вот и приходится играть не самые выгодные коэффициенты.



Думаю, что победа России со счётом 3:0 за 1.65 – оптимальный вариант. Вчера Вадим Панков дал поиграть резервисткам, убедился, что дело это не самое благодарное. Сегодня шутки уже в сторону, нужно обыгрывать Канаду, причем как можно быстрее, чтобы получить время на восстановление. Его у команды и так будет прилично меньше, чем у сборной Кореи. Класс команды позволяет уверенно выигрывать. Да и трибуны «Янтарного» помогут. Что-что, а болеют они замечательно!



Ставка: победа России со счётом 3:0 за 1.65.