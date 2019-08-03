Каррера привёл «Спартак» к чемпионству, а теперь никому не нужен

По итогам сезона-2016/17 московский «Спартак» впервые за долгие годы стал чемпионом России, а тренер красно-белых утвердился в роли настоящего спасителя и уважаемого народными массами человека. Некоторое время спустя закрутилась череда историй.

Лайки, стишки, водители автобуса, дубли, сливы и многое другое, после чего терпение Леонида Федуна лопнуло. Владелец клуба позже признался, что выбор стоял между Каррерой и игроками, но на сколько правильным стало вынесенное решение мы пока узнать не можем.

Наиболее проблемных для Массимо футболистов уже нет в «Спартаке», новый спортивный директор проводит многообещающую трансферную кампанию и с каждым следующим шагом убеждает поклонников красно-белых в последовательности своей политики.

Получается, что итальянский наставник в своё время верно расставил приоритеты и клуб был обязан принять сторону тренера-чемпиона? Есть только одна загвоздка: Каррера до сих пор без своей любимой работы, и на данный момент в СМИ даже нет информации о каких-либо переговорах.

Букмекерские конторы, которые суют свой нос в любое потенциально выгодное дело, давно выставили котировки по поводу будущего Массимо, и линия, прямо скажем, достаточно показательная. Эксперты предлагают коэффициент 2.85 на то, что Каррера будет назначен главным тренером любой команды до 2 сентября, а обратный вариант доступен за 1.37. Если перевести всё в вероятность, то у итальянца лишь 32,5% на получение должности, а 67,5% говорят об отсутствии востребованности в бывшем наставнике красно-белых.

Начиная с мая, «Чемпионат» опубликовал несколько новостей о возможном будущем Массимо:

Каррера может возглавить иранский клуб «Эстегляль»

Каррера: готов начать работу даже в Серии B

Каррера: заинтересован в работе в России, мне там понравилось

Каррера может возглавить иранский «Персеполис»

Каррера может возглавить «Катанию», выступающую в Серии C

Каррере предложили в иранском клубе зарплату € 2 млн в год

Каррера может стать главным тренером ПАОКа

Бердыев и Каррера — в числе возможных преемников Хохлова в «Динамо»

Итальянец заявляет о своём желании работать в России и даже в Серии В, однако мы видим лишь одно предложение для Массимо, которое поступило из Ирана. При этом нельзя быть уверенным в правдивости упомянутой информации, так как на родине Сердара Азмуна сейчас чудовищный кризис и разбрасываться деньгами в иностранцев слишком опрометчиво.

Согласитесь, достаточно странно, что тренер, приведший проблемный клуб к чемпионству, испытывает колоссальные трудности с поиском нового места работы. Причины отсутствия вариантов в России могут быть скрыты в различных агентских играх. Возможно, с Каррерой никто не хочет связываться именно из-за некоторых трансферов, осуществлённых во время его работы в «Спартаке». Наверняка руководители клубов РПЛ знают больше, чем публикуется в СМИ.

Но почему Массимо не имеет предложений из Италии остаётся настоящей загадкой. Да, на Апеннинском полуострове вряд ли регулярно смотрят российский футбол, потенциальных работодателей могли отпугнуть 0:7 от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов, однако тот же Спаллетти получал по полной на «Олд Траффорд», а после «Зенита» попал в «Рому» и «Интер». Разумеется, у Лучано есть богатое прошлое, но и Каррера до «Спартака» не лежал на диване.

Массимо несколько лет был верным помощником Антонио Конте и в «Ювентусе», и в сборной Италии. Неужели даже в Серии В абсолютно все тренеры имеют послужной список лучше, чем у экс-наставника красно-белых? Конечно же, нет. Тем не менее, время идёт, а информации в СМИ о возможном назначении мы не видим.

Если возвращаться к упомянутым предложениям экспертов и выбирать прогноз, то логичнее проверить в БК «Фонбет» вариант, при котором Каррера не найдёт себе клуб на 2 сентября текущего года. Коэффициент 1.37 не слишком велик, но выбор выглядит достаточно надёжным. Либо итальянец действительно никому не нужен, либо у него непомерные запросы.

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