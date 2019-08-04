«Ахмат» — «Оренбург». Прогноз: грозненцы исправятся за сухие поражения

5 августа «Ахмат» на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном сыграет с «Оренбургом» в матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги. Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу грозненцев можно с коэффициентом 2.02.

Анализ матча «Ахмат» — «Оренбург» (05.08.2019)

Обе команды разочаровали на старте чемпионата России, набрав на двоих лишь три очка в трёх турах. «Оренбург» и вовсе находится в зоне вылета с тремя поражениями. Проблемы команды было нетрудно предсказать, но всё же стоит отметить, что она заслуживала большего.

В межсезонье Владимир Федотов лишился целого ряда футболистов основного состава, что не могло пройти бесследно. Тем не менее, откровенно не удался оренбуржцам лишь матч с «Ростовом» (1:2), где они попросту проспали первый тайм, да и после перерыва создавали моменты с трудом.

Однако постепенно новые сочетания сыгрываются, определённый прогресс уже есть. В выездной игре с ЦСКА до ничьей не хватило совсем чуть-чуть (в концовке спас Игорь Акинфеев), а «Зенит» сумел не пропустить только благодаря отличной игре Андрея Лунёва. Моментов у «Оренбурга» было предостаточно, пара сомнительных судейских решений не в пользу аутсайдера также сказалась.

В сухом остатке «Оренбург» остался без набранных очков, хотя ситуация кажется рабочей. Тяжелейший календарь не позволял рассчитывать на что-то очень уж позитивное, зато после стольких изменений команда смотрится вполне достойно. Единственное — глупые ошибки в обороне встречаются чаще обычного, но подобное на первых порах часто происходит у середняков после потери ведущих футболистов.

«Ростов», ЦСКА и «Зенит» остались позади. Следующая задача тоже не из лёгких – выезд в Грозный. «Ахмат» приятно удивил победой над «Краснодаром» (1:0 при явном игровом преимуществе), однако развить успех не сумел. Получил 0:3 в Екатеринбурге, а затем уступил в Казани (0:1). Причём на фоне «Рубина» выглядел вяло и скучно.

Впрочем, на своём поле клуб из Чечни, как правило, выглядит лучше, поэтому ждём от него преображения. Поскольку гости на данном этапе испытывают очевидные проблемы в обороне и много ошибаются, отыграть на «ноль» им вряд ли удастся. ИТБ 1 гола «Ахмата» за 1.60 смотрится надёжно.

Ранее соперники провели пять очных встреч. И в каждой из них забивали обе команды, что для российского футбола большая редкость. При этом в Грозном «Оренбург» ещё не выигрывал – в 2016 году уступил 1:2, а в минувшем сезоне зацепил ничью (1:1). Пожалуй, вариант «Ахмат» не проиграет + ТБ 1,5 гола за 1.78 заслуживает внимания. Ставка посмелее – 1Х + обе забьют за 2.54.

Ставки на матч «Ахмат» — «Оренбург»

На своём поле клуб из Чечни, как правило, выглядит лучше, поэтому ждём от него преображения. Гости сейчас испытывают очевидные проблемы в обороне и много ошибаются. Кроме того, в Грозном «Оренбург» ещё не выигрывал – в 2016 году уступил 1:2, а в минувшем сезоне зацепил ничью (1:1). Возьмём вариант «Ахмат» не проиграет + ТБ 1,5 гола за 1.78.

Ставка: «Ахмат» не проиграет + ТБ 1,5 гола за 1.78.