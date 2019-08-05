ПАОК — «Аякс». Прогноз: амстердамцев ждёт настоящее испытание

6 августа ПАОК на стадионе «Тумба» в Салониках сыграет с «Аяксом» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу голландского клуба можно с коэффициентом 2.05.

Анализ матча ПАОК — «Аякс» (06.08.2019)

Обе команды в минувшем сезоне стали чемпионами, но начнут свой путь в квалификации турнира с третьего раунда, так как рейтинг УЕФА у их стран недостаточно высок для прямого попадания на групповую стадию. Надо сказать, что и те и другие оформили титул при довольно драматичных обстоятельствах.

ПАОК вообще добился эпохального успеха и стал чемпионом Греции впервые за 34 года, обойдя «Олимпиакос» на пять очков. «Аякс» долгое время совмещал борьбу на внутренней арене с сенсационными победами в плей-офф Лиги чемпионов. ПСВ боролся до последнего и старался поспевать за шустрым конкурентом изо всех сил, но в итоге отстал на три балла.

Важно понимать, что чемпионат Греции стартует только в конце августа. В теории это даёт амстердамцам определённое преимущество, однако на практике текущее состояние ПАОК оценить со стороны практически невозможно. Скорее всего, клуб форсировал подготовку к Лиге чемпионов и будет неплохо готов.

По крайней мере, такое ощущение возникает по товарищеским матчам. Первый из них ПАОК провёл ещё 3 июля, а всего успел отбегать семь спаррингов. И одержал пять побед. Особое внимание было уделено соперникам из Бенилюкса: тут и АЗ (0:1) со «Зволле» (2:2), и «Сент-Трюйден» (4:0) с «Андерлехтом» (3:1), и «Фортуна» (5:1).

У «Аякса» сезон уже стартовал. Команда провела два официальных матча: играла неплохо и интересно, но не более того. Для уверенной победы над сдавшим ПСВ (2:0) в матче за Суперкубок Нидерландов этого хватило, а вот во встрече с «Витессом» в национальном первенстве возникли проблемы.

Амстердамцы уступали в счёте подавляющую часть встречи и ограничились ничьей (2:2). Игровое преимущество было неоспоримо, но контратаки «Витесса» создали фавориту проблемы. После продажи нескольких ключевых футболистов «Аяксу» предстоит заново обретать баланс. Опорная зона пока периодически провисает.

С учётом определённых проблем «Аякса», усиленной подготовки ПАОК и жары в Салониках (днём будет «+32», вечером чуть меньше) возникает ощущение, что гостям придётся нелегко. При таких исходных данных результативная ничья станет для голландского клуба хорошим результатом. Мы бы выбирали между «обе забьют» за 1.91 и 1Х за 1.82. Вариант посмелее – лобовая ничья за 3.56.

Ставки на матч ПАОК —« Аякс»

После продажи нескольких ключевых футболистов «Аяксу» предстоит заново обретать баланс. Опорная зона пока периодически провисает. С учётом усиленной подготовки ПАОК и жары в Салониках возникает ощущение, что гостям придётся нелегко. При таких исходных данных результативная ничья станет для голландского клуба хорошим результатом.

Ставка №1: обе забьют за 1.91.

Ставка №2: ПАОК не проиграет за 1.82.