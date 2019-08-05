Анастасия Павлюченкова – Арина Соболенко. Прогноз: россиянка покинет Торонто

6 августа на турнире WTA Premier в Торонто Анастасия Павлюченкова в матче первого круга сыграет с Ариной Соболенко. Букмекеры отдают предпочтение теннисистке из Беларуси: поставить на победу Соболенко можно с коэффициентом 1.44.
Анализ матча Анастасия Павлюченкова – Арина Соболенко (06.08.2019)
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Павлюченкова никак не может преодолеть затянувшийся кризис. А ведь 2019 год начался хорошо: четвертьфинал Australian Open (где среди прочих были обыграны Кики Бертенс и Слоан Стивенс), затем четвертьфинал в Санкт-Петербурге (победа над Еленой Остапенко, взятый сет у той же Бертенс).
Но дальше – как отрезало. Относительным успехом можно считать разве что мелкий турнир в Монтеррее. Там тоже удалось дойти до четвертьфинала, хотя в первую очередь нужно благодарить приятную сетку. Победы были одержаны над Анной Блинковой и Иваной Йорович, которые на тот момент находились во второй сотне.
А вот у Виктории Азаренко россиянка в следующем раунде взяла всего четыре гейма. Но дальше стало только хуже: за минувшее время удалось одержать лишь одну победу, да и ту на отказе соперницы. Немка Юлия Гёргес отказалась продолжать борьбу по ходу третьего сета в первом круге турнира в Штутгарте.
Вот и получается, что в Торонто Павлюченкова приехала с шестью поражениями подряд, а предыдущая полноценная победа случилась аж 4 апреля, то есть четыре месяца назад. Ещё полгода назад Анастасия находилась около первой тридцатки рейтинга, а теперь близка к выпаду из топ-50.
Разумеется, на таком фоне её шансы трудно назвать весомыми, благо что соперница попалась крепкая. Соболенко и сама может многое рассказать о нестабильности, а травяная часть сезона для неё получилась просто кошмарной. Тем не менее, сейчас Арина, похоже, прошла чёрную полосу и набрала неплохую форму.
На турнире в Сан-Хосе ей удалось дойти до финала, разобравшись с двумя крепкими соперницами: Карлой Суарес-Наварро и Донной Векич. Чжэн Сайсай остановила теннисистку из Беларуси в двух партиях, но и там был тай-брейк. Если бы не ужасные проблемы с подачей (восемь двойных ошибок и 58% попаданий первым мячом), всё могло бы повернуться иначе.
Теперь главная проблема Соболенко – напряжённый график. У неё было полтора дня на отдых и перелёт из Калифорнии в Онтарио, что даёт россиянке определённый шанс. Вполне возможно, что за счёт свежести Павлюченкова сумеет навязать борьбу, так что брать большие форы опасно. Мы бы выбирали между П2 в двух сетах за 2.00 и П2 + ТБ 20,5 гейма за 2.77.
Ставки на матч Анастасия Павлюченкова – Арина Соболенко
На турнире в Сан-Хосе Соболенко удалось дойти до финала, у неё было полтора дня на отдых и перелёт из Калифорнии в Онтарио, что даёт находящейся в кризисе россиянке определённый шанс. Скорее всего, один из сетов затянется, но набравшая ход Арина своего не упустит.
Ставка: победа Соболенко в двух сетах за 2.00.
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