Карен Хачанов – Стэн Вавринка. Прогноз: без тай-брейка в Монреале не обойдётся

7 августа на турнире серии Masters в Монреале Карен Хачанов в матче второго круга сыграет со Стэном Вавринкой. Букмекеры отдают предпочтение теннисисту из Швейцарии: поставить на победу Вавринки можно с коэффициентом 1.76.

Хачанов по-прежнему отличается нестабильностью и регулярно выдаёт провальные отрезки, но это не мешает ему постепенно подниматься в рейтинге. Хорошие выступления на крупных турнирах перевешивают неудачи, позволяя стабильно находиться в первой десятке.



Четвертьфинал в Индиан-Уэллсе, четвертьфинал «Ролан Гаррос», достойное выступление на Australian Open и Уимблдоне (оба раза вылет в третьем круге от рук крепкого испанца Роберто Баутиста-Агута) – российский теннисист держит планку на мэйджорах и «Мастерсах».

А вот на турнирах помельче он обычно не задерживается, можно вспомнить разве что четвертьфинал в Галле. Да и там всё тесно связано с хорошей сеткой, ведь обыграны были два крепких середняка – Миомир Кецманович и Ян-Леннард Штруфф. Таких соперников игрок из топ-10 должен стабильно проходить.



Перед «Мастерсом» в Канаде Карен не впечатлил. На турнире в Вашингтоне он проиграл первый же матч. Причём 34-летний Жо-Вильфрид Цонга, сейчас явно находящийся не в лучшей форме, сумел забрать решающую партию у молодого и отдохнувшего россиянина. Естественно, это напрягает.



Отсюда и возникают сомнения, что Хачанову удастся хорошо выступить в Канаде. С грунтом и травой в последнее время отношения были хорошими, но о харде такого не скажешь. В 10 последних матчах на быстром покрытии Хачанов проиграл семь раз, а все три победы случились как раз в Индиан-Уэллсе.



Тогда удалось обыграть Фелисьяно Лопеса, Андрея Рублёва и Джона Иснера. Тут надо бы отметить, что первые двое на тот момент находились за пределами топ-60. Кроме того, вызывает сомнения история противостояния с Вавринкой: два поражения в двух матчах за последний год, в обоих случаях швейцарец управился в двух партиях.



Те игры проходили именно на харде: в Санкт-Петербурге (6:7, 6:7) и Дохе (6:7, 4:6). Стэн набрал неплохую форму и уже успел спокойно расправиться с Григором Димитровым в первом круге. Подача летит, мощь никуда не делась. Неудивительно, что букмекеры считают Хачанова аутсайдером.



Скорее всего, соперники будут держать свою подачу и обойдутся минимальным количеством брейком, а потому встреча рискует затянуться. Шансы Вавринки кажутся чуть выше, так что напрашивается его победа через верх. Например, П2 + ТБ 22,5 гейма за 2.65. В остальном можно рассмотреть традиционный набор для встречи двух теннисистов с хорошей подачей на харде: тай-брейк за 1.70, ТБ 23,5 гейма за 1.90.

Ставки на матч Карен Хачанов – Стэн Вавринка

В 10 последних матчах на быстром покрытии Хачанов проиграл семь раз. Кроме того, у него два поражения в двух матчах с Вавринкой за последний год, в обоих случаях швейцарец управился в двух партиях. Скорее всего, соперники будут держать свою подачу, но Стэн всё же сумеет взять верх.



Ставка №1: тай-брейк за 1.70.



Ставка №2: победа Вавринки + ТБ 22,5 гейма за 2.65.