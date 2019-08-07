«Тун» — «Спартак». Прогноз: швейцарцы помнут красно-белый пиджак

«Спартак» стабильно пропускает по два на выезде, а «Тун» — это как раз уровень «Тамбова».

8 августа на стадионе «Арена Тун» состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между швейцарским клубом «Тун» и «Спартаком», представляющим РПЛ. Букмекеры отдают предпочтение москвичам и предлагают поставить на победу красно-белых за 2.28. Виктория хозяев поля оценена коэффициентом 3.19. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Прогноз матча «Тун» — «Спартак» (08.08.2019)

В РПЛ у «Спартака» пять очков за четыре тура, но даже столь скромный результат одной из самых богатых команд России не соответствует реальному положению дел. В нескольких важных эпизодах арбитры совершали ошибки в пользу красно-белых, поэтому позиция коллектива Олега Кононова в турнирной таблице могла быть куда менее привлекательной.

У наставника москвичей сейчас сложнейшая задача: необходимо прямо по ходу сезона вписывать в игру новичков и выстраивать футбол, о котором тренер говорил уже несколько месяцев назад. Видно, что периодически «Спартак» действительно пытается комбинировать, но то ли уровень исполнителей не соответствует поставленным задачам, то ли Олег Кононов сам до конца не определился с оптимальной моделью.

В субботу красно-белые провели неоднозначный матч с «Динамо». Бело-голубые выглядели лучше в первом тайме, «Спартак» остался в меньшинстве, однако соперник так и не сообразил, как распорядиться численным преимуществом. Зобнин и компания имели шансы даже на победу, подвела лишь реализация.

«Тун» начал нынешний сезон не слишком успешно. Команда Марка Шнайдера поделила очки с соперниками в двух стартовых встречах, а затем уступила в родных стенах «Базелю». В швейцарском клубе минимальное количество легионеров, один Зобнин стоит практически столько же, сколько и весь состав оппонентов, но в этом и заключается главная опасность для красно-белых.

Очень многое в поединках с участием «Спартака» решает статус матча и конкретный соперник. Согласитесь, с середняками «Ростовом» и «Динамо» коллектив Олег Кононова смотрелся неплохо, а вот с аутсайдерами «Сочи» и «Тамбовом» возникли колоссальные трудности. Для маленьких клубов красно-белые всегда являются раздражителем, а «Тун» по возможностям как раз сопоставим с упомянутыми новичками РПЛ.

Приезд «Спартака» в маленький швейцарский городок является значимым событием, особенно учитывая наличие Шюррле в составе гостей. На наш взгляд, в предстоящем поединке стоит рискнуть и проверить лобовую победу хозяев за 3.19. Да, у «Туна» пока нет ни одного успешного результата в нынешнем сезоне, но аналогичная ситуация была и у «Тамбова» перед встречей с коллективом Олега Кононова.

У «Спартака» за четыре тура ни одного забитого мяча с игры, а гол на выезде попросту необходим москвичам для улучшения шансов на выход в следующую стадию турнира. Красно-белым придётся активно идти вперёд, а действия в обороне у коллектива Олега Кононова частенько вызывают вопросы. Даже связка Джикия – Жиго порой допускает огрехи, хотя по отдельности каждый защитник смотрится достойно.

Рассчитывать на лояльное судейство в европейском матче слишком опрометчиво. Тот же Жиго слишком многое позволяет себе при опеке противников, а Гулиев не всегда контролирует эмоции, футболистам «Спартака» нужно быть очень внимательными и сразу же усвоить планку арбитра по уровню ведения единоборств.

Перспективно выглядит вариант с индивидуальным тоталом «Туна» больше 1,5 за жирные 3.10. С точки зрения статистики выбор смотрится идеально: «Спартак» в гостевых матчах с «Тамбовом» и «Ростовом» пропускал по паре мячей, а команда Марка Шнайдера во внутреннем первенстве отгрузила дома по два гола «Ксамаксу» и «Базелю».

Ставки на матч «Тун» — «Спартак»

У «Туна» в нынешнем сезоне пока три матча без побед, но у «Спартака» хватает своих проблем. Например, «Тамбов» добился первого успеха в РПЛ именно с красно-белыми. Виктория хозяев идёт за коэффициент 3.19, что вполне подходит для осознанного риска. Также, за 3.10 мы возьмём индивидуальный тотал команды Марка Шнайдера больше 1,5. Коллектив Олега Кононова на выезде стабильно пропускает по два мяча.

Ставка №1: победа «Туна» за 3.19

Ставка №2: индивидуальный тотал «Туна» больше 1,5 за 3.10