Серена Уильямс – Екатерина Александрова. Прогноз: американка быстро решит вопрос

9 августа на женском турнире серии Premier в Торонто Серена Уильямс в матче третьего круга сыграет с Екатериной Александровой. Букмекеры отдают предпочтение теннисистке из США: поставить на победу Уильямс можно с коэффициентом 1.21.

Анализ матча Серена Уильямс – Екатерина Александрова (09.08.2019)

Александрова здорово проводит текущий сезон. Выигранных титулов и сверхгромких побед нет, однако поступательное движение вперёд очевидно. Особенно приятно, что достойные результаты встречаются не только на мелких проходных турнирах, но и на мейджорах.



Третий круг Ролан Гаррос с победами над Михаэлой Бузэрнеску и Самантой Стосур, полуфинал в Будапеште, третий круг в Индиан-Уэллсе (выбила Каролину Возняцки), а также четвертьфиналы в Санкт-Петербурге, Истбурне и Хертогенбосхе – довольно солидный послужной список.

При этом Екатерина держит планку и способна выстрелить на любом покрытии, ведь из шести перечисленных выше турниров по два состоялись на грунте, харде и траве. Результат не заставил себя ждать: россиянка наконец-то прорвалась в топ-50 рейтинга, хотя начинала 2019 год в восьмом десятке.



На старте турнира в Торонто ещё и немного повезло с сеткой. В первом круге досталась миниатюрная японка Мисаки Дои из квалификации, которая не стала проблемой. Александрова немало ошибалась, но за счёт мощи смела соперницу с корта: девять эйсов, 88% выигранных розыгрышей с первой подачи, пять брейков и всего четыре проигранных гейма.



Во втором раунде пришлось преодолеть сопротивление опытной Чжан Шуай. Здесь было тяжелее, но россиянка смотрелась великолепно. Особенно на подаче: пять эйсов, 84% выигранных розыгрышей с первого мяча и чумовые 90% — со второго. Китаянка ни разу не имела хотя бы брейк-пойнта, зато свою подачу уступила трижды.



Развить успех будет непросто, ведь следующая соперница – Серена Уильямс. Она вступила в борьбу со второго круга, играть пришлось с крепкой бельгийкой Элисе Мертенс. Однако проблем не возникло: американка выглядела на голову сильнее и отдала всего по три гейма в каждой партии.



В общем, младшая сестра находится в хороших кондициях, так что шансы россиянки невелики. Кроме того, Серена отдыхала после Уимблдона и должна сохранить свежесть, тогда как Александрова сыграла четыре матча вместо одного – два в квалификации и два в основной сетке. ТМ 20,5 гейма за 1.77 смотрится неплохо.

Ставки на матч Серена Уильямс – Екатерина Александрова

Американка вступила в борьбу со второго круга, разбив крепкую бельгийку Элисе Мертенс. Серена отдыхала после Уимблдона и должна сохранить свежесть, тогда как Александрова сыграла четыре матча вместо одного – два в квалификации и два в основной сетке. Вряд ли игра затянется.



Ставка: ТМ 20,5 гейма за 1.77.