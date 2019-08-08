Рафаэль Надаль – Гидо Пелья. Прогноз: испанец легко пройдёт дальше

9 августа на мужском турнире серии Masters в Монреале Рафаэль Надаль в матче третьего круга сыграет с Гидо Пельей. Букмекеры отдают предпочтение теннисисту из Испании: поставить на победу Надаля можно с коэффициентом 1.09.

Анализ матча Рафаэль Надаль – Гидо Пелья (09.08.2019)

Пелья проводит очень хороший сезон: играет много и на ранних стадиях, как правило, не вылетает. Нынешний год он начинал в шестом десятке рейтинга, однако после старта грунтовой части сезона результаты поползли вверх. Оно и неудивительно, ведь глину аргентинец любит.

Финал в Кордове, полуфинал в Буэнос-Айресе, победа в Сан-Паулу – это довольно мелкие турниры категории ATP250, но они стали только началом. Затем был четвертьфинал «мастерса» в Монте-Карло с победами над Ласло Джере, Марином Чиличем и Марко Чеккинато. Победную серию прервал только Рафаэль Надаль.

Также Гидо дошёл до четвертьфиналов в Барселоне и Мюнхене, после чего последовал спад. Ролан Гаррос и первые травяные турниры ему не удались, зато Уимблдон получился прекрасным: красивые победы над Кевином Андерсоном и Милошем Раоничем принесли выход в четвертьфинал.

Пелья взял передышку и вернулся уже в Лос-Кабосе, где дошёл до полуфинала, но завалил третий сет в матче с соотечественником Диего Шварцаном. Тем не менее, крепкое место в топ-30 рейтинга он заслужил, однако игра на харде даётся аргентинцу не так здорово, так что ближайшие месяцы обещают получиться непростыми.

В Монреале времени на раскачку не было: первым же соперником оказался крепкий Давид Гоффен. Но проблем не возникло (6:4, 7:6). А вот во втором раунде Гидо едва не споткнулся на средненьком Раду Алботе, который часто забирал очки в важные моменты. Достаточно сказать, что Пелья реализовал всего 3 брейк-пойнта из 12.

Та встреча в итоге докатилась до тай-брейка. Фаворит спокойно выиграл его, но определённо оставил на корте много сил. А ведь дальше играть с Рафаэлем Надалем, у которого не забалуешь даже на харде: либо показываешь свой лучший теннис и избегаешь провальных отрезков, либо отправляешься домой.

Рафаэль отдыхал после Уимблдона, в результате чего долго запрягал в поединке с Даниэлем Эвансом. Постепенно игра наладилась и британец уступил в двух партиях. Ждём, что прогревшийся испанец немного добавит и уверенно разберётся с не убедившим накануне Пельей.

Ставки на матч Рафаэль Надаль – Гидо Пелья

Во втором раунде Гидо едва не споткнулся на Раду Алботе, доведя дело до тай-брейка в решающей партии. Видимо, сил и свежести ему будет не хватать, так что вряд ли Надаль испытает серьёзные проблемы. Возьмём ТМ 19,5 гейма за 1.82.

Ставка: ТМ 19,5 гейма за 1.82.