«Краснодар» — «Рубин». Прогноз: Шаронов остановит «быков» Галицкого

10 августа на стадионе «ФК Краснодар» одноимённый клуб в матче пятого тура РПЛ примет «Рубин». Несмотря на неудачное выступление «быков» в ЛЧ, букмекеры уверены в победе хозяев. Поставить на парней Мурада Мусаева можно за 1.67. Виктория казанцев идёт за коэффициент 5.4. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Прогноз матча «Краснодар» — «Рубин» (10.08.2019)

«Краснодар» разочаровал в Лиге чемпионов и теперь с огромной вероятностью отправится во второй по силе клубный турнир Старого Света. «Порту» не показал ничего особенного, но даже далеко не самой оптимальной формы хватило «драконам» для победы, да и с физической точки зрения Зе Луиш и компания выглядели не слабее российского клуба.

До поединка в среду у «быков» был матч во внутреннем первенстве с «Зенитом», прошедший неоднозначно. С одной стороны, команда Мурада Мусаева упустила победу, пропустив в добавленное время, но в то же время три очка в копилку «Краснодара» стали бы вопиющей несправедливостью, учитывая ход игры. Тренерскому штабу требуется время для вписывания в схему всех новичков, а результат нужно давать здесь и сейчас.

«Рубин» стал одной из самых приятных команд на старте сезона, однако в предыдущем поединке казанцев опустили с небес на землю. Домашнее поражение от ЦСКА стало первым в нынешней РПЛ для коллектива Романа Шаронова, теперь молодому наставнику необходимо грамотно отреагировать на негативный результат и внести соответствующие коррективы.

Линия букмекеров на ближайшую встречу несколько удивляет. Разумеется, в родных стенах «быки» обязаны идти фаворитом с любым клубом России, не входящим в топ-5, но нынешняя форма футболистов «Краснодара» вызывает опасения. Команда Мурада Мусаева проведёт третий матч за восемь дней при том, что два предыдущих соперника вынудили затратить максимум усилий.

«Краснодар» уже не первый год выступает в еврокубках и умеет перестраиваться на матчи внутреннего первенстве, «быкам» не приходилось покидать родной из-за Лиги чемпионов, но клуб Сергея Галицкого не был похож сам на себя. Ставка Х2 на «Рубин» идёт за вкусный коэффициент 2.26, и здесь есть смысл рискнуть.

Роман Шаронов пока производит прекрасное впечатление и нет никаких сомнений в том, что наставник казанцев изучит все слабые и сильные стороны не слишком гибкого в тактическом плане соперника. В нынешнем сезоне у «Краснодара» пока лишь две победы за пять матчей и главное над кем? «Быки» еле-еле дожали «Уфу» и дома разгромили ещё не набравший ход «Сочи». «Рубин» явно крепче указанных коллективов, поэтому казанцы дадут бой.

Также предлагаем присмотреться к индивидуальному тоталу хозяев меньше 1,5 за 1.87. С «Зенитом» парням Мурада Мусаева помог автогол соперника, с «Порту» у «быков» было минимальное количество моментов, из-за чего рассчитывать сразу на два гола от «Краснодара» слишком опрометчиво. Да, «Рубин» недотягивает до уровня Лиги чемпионов, но казанцы за четыре встречи в РПЛ сумме пропустили лишь пару мячей, с обороной у Шаронова полный порядок.

Ставки на матч «Краснодар» — «Рубин»

«Краснодар» разочаровал во встречах с «Зенитом» и «Порту». «Быкам» предстоит провести третий матч за восемь дней, следовательно, рассчитывать на идеальную физическую готовность в данных условиях не стоит. За коэффициент 2.26 мы возьмём Х2 на «Рубин». Казанцы в нынешнем сезоне выглядят достойно и редко пропускают.

Ставка №1: «Рубин» не проиграет за 2.26

Ставка №2: индивидуальный тотал «Краснодара» меньше 1,5 за 1.87