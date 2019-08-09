Иран – Куба, Франция – Словения. Прогнозы на олимпийский отбор

9 августа стартуют олимпийские отборы. В Санкт-Петербурге Иран сыграет с Кубой, а в Гданьске Франция померится силой со Словенией. И это будет интересно!

Анализ матча Иран – Куба (9.08.2019)

Иран очень достойно проводит сезон. Команда успешно сыграла в Лиге наций, дошла до «Финала шести», сейчас это – главный соперник сборной России. Другой вопрос, что иранцы сделали запас, играя почти все этапы основой, да и два уик-энда были домашними. Понятно, что в Питере такой же поддержки ждать не стоит, но уверен, что вся иранская диаспора будет на арене.



У этой команды ничего не меняется на протяжении вот уже лет пяти. Нет в этом году в сборной Мирзаянпура, но его отсутствие особенно не заметно, безболезненно влился Фаези. Крепкая и очень приличного уровня команда, скамейки, правда, практически нет.

Кубинцы на днях завершили Панамериканские игры, дошли до финала, там проиграли резерву Аргентины. По сравнению с Challenger Cup в сборной ничего не изменилось. Да, удалось договориться с Симоном, Майклом Санчесом и Иерресуэлло, но после консультацией с федерацией решили, что они сыграют в январе на североамериканской квалификации. Решение, наверное, правильное. Все понимают, что даже с усилениями обойти Россию и Иран будет сложно, а вот в январе из серьезных соперников может быть только Канада (а может и её не быть, группа у канадцев сейчас не самая сложная). Мексику и Пуэрто-Рико кубинцы убирать обязаны. Поэтому в Питере их задача – набираться опыта. Это силовая, атлетичная команда, которая допускает очень много собственных глупых ошибок.

Ставки на матч Иран – Куба (9.08.2019)

Иран – фаворит, и, скорее всего, азиаты выиграют. Другой вопрос, что кубинцы могут дать бой. Минимум в одном сете, а может, и больше. Поэтому можно сыграть смело — сет кубинцев предлагают за 2.18. Но всё же в концовках парням с Острова свободы может и не хватить опыта, поэтому я остановлюсь на плюсовой форе (+17,5) очка за 1.80. Этот гандикап оставляет шансы даже при провале в одной из партий.



Ставка: победа Кубы с форой (+17,5) за 1.80.

Анализ матча Франция – Словения (9.08.2019)

Французы жутко недовольны календарем. Сегодня у них вечерний матч со Словенией, а завтра очень ранняя игра с Польшей. Календарь составлял лично Витал Хейнен, который уже успел заявить «мы же дома играем, логично, что наше расписание лучше». И не поспоришь.



Французы всю Лигу наций готовили Эрвина Нгапета к отбору, и кажется, у них это получилось. По крайней мере победа 3:0 над сборной США в товарищеском матче настраивает на оптимизм.



Сборной Франции очень нужна победа сегодня, причем победа как можно менее энергозатратная, но соперник довольно серьёзный. При этом то, как выглядела сборная Словении на домашнем Challenger Cup, мне, прямо скажем, совсем не понравилось. Да, выиграли, но сколько проблем доставили словенцам Беларусь, Куба, Турция. Как-то это не внушает оптимизма. Хотя, конечно, Альберто Джулиани знает, что делает. К нему приехали все лидеры, все готовы, все рвутся в бой.



Из кадровых решений итальянца отмечу то, что, похоже, окончательно застолбил место в основе Тончек Штерн, вытеснив ветерана Митю Гаспарини. Вообще, положа руку на сердце, Словения – один из главных неудачников жеребьевки. В другой группе эта команда боролась бы за попадание на Олимпиаду. Сейчас сделать это будет практически невозможно. Как и на отборе в январе.



Что касается личных встреч, то их не было с 2015 года. Тогда на чемпионате Европы обменялись победами, но французы свою одержали в финале. Сегодня мы вправе ждать очень интересного матча, в котором, скорее всего, победит все же Франция.

Ставки на матч Франция – Словения (9.08.2019)

На победу Франции дают коэффициент 1.16, это связано с не самым выразительным выступлением Словении на Challenger Cup. Но мне кажется, определенная недооценка команды Джулиани есть. Легко Франции не будет, а при определенных раскладах словенцы и за победу могут побороться. Тем более, что симпатии поляков наверняка будут на их стороне.



Выбирать здесь надо между победой Словении в одном из сетов за 1.68 и форой (+12.5) за 1.95. Мне больше нравится вариант с победой по очкам, коэффициент повкуснее. На нем и остановимся!



Ставка: победа Словении с форой (+12.5) за 1.95.