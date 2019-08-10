Россия – Куба, Польша – Франция. Прогнозы на олимпийский отбор

10 августа пройдут матчи второго дня олимпийского отбора в Токио. В 16:00 мск в Гданьске Польша сыграет с Францией, а в 19:00 мск Россия проэкзаменует Кубу. Попробуем предугадать развитие событий в этих встречах.

Анализ матча Россия – Куба (10.08.2019)

По вчерашней игре сборной России сказать особенно нечего. Соперник, как мы и предполагали, оказался откровенным мальчиком для битья. Здорово, что выиграли быстро, здорово, что практически все сыграли. Практически – это потому, что не было Егора Клюки. Хочется верить, что это какие-то тактические игры, а не проблемы со здоровьем. Потому что вариативности в доигровке мало. Федор Воронков – талантливый, очень старается, но опыта ему не хватает, что и показал матч с мексиканцами. В остальном все хорошо, интересно, какой состав выставит Саммельвуо против Кубы.



Что до кубинцев, те едва не сотворили вчера сенсацию! Впрочем, точно так же можно говорить о том, что сенсацию со знаком минус едва не сотворил Иран. Ничего особенного и нехарактерного для себя кубинцы не показали. А вот иранцы вышли на площадку «Сибур-арены» настолько расслабленными, что отдали два сета. В третьем все же у персов получилось настроиться, после чего вопросов о победителе уже не возникало.



Итак, чего же можно ожидать от Кубы? Неплохие края нападения, которым, правда, очень важна высота в атаке. Вчера ребята очень часто получали заниженные передачи, что выливалось в килл-блоки сборной Ирана. Центры атлетичные, могут заколотить гвоздей в терафлекс, но в то же время совершенно неподвижные, так что при малейшем ускорении передачи наши нападающие будут оставаться в тепличных условиях на одном блоке. С приемом тоже не все гладко, но это кубинцам особенно и не нужно было, им нужна высота. Психология тоже не на высоте: ошибались кубинцы много, периодически сериями.



Да, ну и отметим, что травму получил вчера один из основных центров – Алонсо. Судя по механике движения, это сильное растяжение, а может и надрыв связок голеностопа, так что, думаю, на этом турнире он не сыграет.



Думаю, что сборной России показали нарезку матча Иран – Куба, поэтому о недооценке соперника и расслабленности не будет идти речи. Что до уровня, то он у сборной России намного выше. Поэтому я не жду, что Куба доставит проблемы. Максимум, североамериканцы зацепятся в одной из партий.

Ставки на матч Россия – Куба (10.08.2019)

Сомнений у букмекеров в победе россиян нет, 1.01 предлагают на победу. Что ж, резонно. На счёт 3:0 дают коэффициент 1.33. Это можно использовать в экспрессе. Ну а для нашей ставки я предлагаю сыграть победу России с форой (-20.5) за 1.90. Вчера кубинцам не хватило всего одного мяча, чтобы пробить заявленную нами фору. Сегодня, думаю, им будет куда сложнее.



Ставка: победа России с форой (-20.5) за 1.90.

Анализ матча Польша – Франция (10.08.2019)

Едва ли не самый ожидаемый матч отбора ждет нас сегодня в Гданьске! Польша и Вильфредо Леон против французов. Напомню, что поляки подсуетились, сделав французам максимально неудобные условия. Времени на отдых у команды Лорана Тилли около 15 часов. Но возмущайся – не возмущайся, а играть надо.



Поляки у Туниса, разумеется, выиграли. Буднично, без особого напряжения, 3:0. Никаких сюрпризов, никаких выводов по этому матчу сделать не получится при всем желании. А вот матчи Мемориала Вагнера показали, что с ними можно справляться, с тем же Леоном. Вся Польша ждет, что Лео будет тащить в одиночку. Но это не так! И показательны цифры того матча, проигранного Бразилии: у Леона 43% в атаке, но у его напарника Кубяка 17%. Это фиаско! А всего-то делов, выбили с приема.



Кроме того, у Леона есть одна черта, по крайней мере, была во время выступления в казанском «Зените». Когда кубинец заводится, он начинает бить в одну и ту же точку, пытаясь проломить блок на силу. Если блокирующий мощный, у Лео начинают возникать проблемы.

Что до Франции, они выглядели неплохо, обыграли Словению 3:0. Может быть, им немного повезло, в третьей партии должны были словенцы выигрывать, но прорезалась подача у Кевина Ле Ру. Что ж, тем интереснее.

Конечно, многое сегодня будет зависеть от французской защиты, но и в нападении нужно показать свой уровень. В порядке вроде бы Буайе, если ещё и Нгапет поймает кураж, шансы у французов будут. Ну и, возможно, стоит Тилли рассмотреть выход Антуана Бриззара, маленькому Тоньютти будет очень тяжело даже смягчать Леона на блоке.



Конечно, сборная Польши – фаворит матча. Но у французов есть ресурсы, чтобы дать бой хозяевам турнира.

Ставки на матч Польша – Франция (10.08.2019)

Сложно что-то предлагать на такую встречу, но давайте попробуем. Если выбирать победителя, то в экспрессы можно попробовать победу поляков за 1.57 или ТБ 3,5 сета за 1.39.



Но мы с вами давайте сыграем ТБ 185.5 очка за 1.95. Очень хочется увидеть в этой встрече борьбу, красивую и бескомпромиссную. Рискованно, но думаю, что четыре плотных сета мы в этом матче можем увидеть. А то и все пять. Отсюда и будем плясать.



Ставка: ТБ 185.5 очка за 1.95.