«Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз: Сульшер испортит дебют Лэмпарда

11 августа «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере сыграет с «Челси» в матче первого тура АПЛ. Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу манкунианцев можно с коэффициентом 2.21.

Анализ матча «Манчестер Юнайтед» — «Челси» (11.08.2019)

Вывеска замечательная, но вряд ли качество футбола оправдает привычно высокие ожидания от противостояния. Всё же нельзя отрицать, что обе команды находятся в ярко выраженном состоянии перестройки. И нет никаких гарантий, что этот период не растянется ещё на пару-тройку лет.

«МЮ» вновь остался без Лиги чемпионов, а «Челси» прополз в главный клубный турнир Европы со скрипом, после чего столкнулся с трансферным баном и уходом Эдена Азара. Кроме того, команду возглавил Фрэнк Лэмпард – человек заслуженный и даже легендарный, но к его непосредственно тренерским качествам есть вопросы.

Манкунианцы набрали всего семь очков в 10 матчах против других представителей «большой шестёрки» в прошлом сезоне – результат крайне слабый. Тем не менее, именно «Челси» оказался единственным клубом из топ-6, которому «дьяволы» так и не проиграли. В рамках АПЛ было две ничьих (2:2 и 1:1), а в Кубке Англии синие уступили со счётом 0:2.

В последнее время «Ман Юнайтед» играет с «Челси» более чем успешно. Даже если оставить в стороне другие турниры и взять непосредственно чемпионат Англии, статистика выглядит симпатично: две победы и две ничьих при одном поражении. Плюс фактор своих трибун.

Между прочим, на «Олд Траффорд» синие не побеждали аж с 5 мая 2013 года. Тогда «МЮ» ещё рулил сэр Алекс Фергюсон, а единственный гол на 87-й минуте забил Хуан Мата. Иными словами, случилось это ещё в прошлой жизни. С тех пор – шесть неудачных матчей подряд. Кроме того, на стороне хозяев ещё несколько побочных факторов.

Во-первых, Сульшер имел гораздо больше времени на работу с командой, чем Лэмпард. Во-вторых, без Азара атака «Челси» рискует остаться осиротевшей как минимум в первых турах. На перераспределение ролей и выстраивание внятного нападения потребуется время. Уход Ромелу Лукаку, например, никак нельзя ставить в один ряд с продажей бельгийца – степень влияния на игру несопоставима.

Ну и третье – «Манчестер Юнайтед» можно смело считать чемпионом предсезонки. Шесть побед в шести матчах с общим счётом 12:3, в том числе над «Интером», «Тоттенхэмом» и «Миланом». Это не гарантирует ровным счётом ничего, зато даёт определённую информацию о степени готовности и физических кондициях.

В общем, ИТМ 1 гола «Челси» за 1.87 смотрится неплохо: оборона у «дьяволов» налаживается, а в атаке синие вряд ли сумеют предложить что-то эдакое. Также мы бы рассмотрели «гол в первые 28 минут – нет» за 2.32 и 1Х + ТМ 3,5 мяча за 1.83.

Ставки на матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси»

На «Олд Траффорд» синие не побеждали аж с 5 мая 2013 года. Кроме того, Сульшер имел гораздо больше времени на работу с командой, чем Лэмпард, а без Азара атака «Челси» рискует оказаться в первых турах осиротевшей. «МЮ» мощно провёл предсезонку и мало пропускал, так что возьмём ИТМ 1 гола «Челси» за 1.87.

Ставка №1: ИТМ 1 гола «Челси» за 1.87.

Ставка №2: «МЮ» не проиграет + ТМ 3,5 мяча за 1.83.

Ставка №3: гол в первые 28 минут – нет за 2.32.