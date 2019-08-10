«Ростов» — «Крылья Советов». Прогноз: Соболев продолжит феерить

12 августа на стадионе «Ростов Арена» в матче пятого тура РПЛ команда Валерия Карпина примет «Крылья Советов». Эксперты считают фаворитом хозяев поля и предлагают поставить на жёлто-синих за 1.66. Потенциальная виктория самарцев оценена коэффициентом 5.65. Если смотреть на результативность, то здесь букмекеры ожидают низовой поединок.

Прогноз матча «Ростов» — «Крылья Советов» (12.08.2019)

Спустя четыре тура в РПЛ «Ростов» и «Крылья Советов» находятся на разных полюсах в турнирной таблице. У жёлто-синих ни одного поражения: половина матчей выиграна и пара встреч завершилась мирными исходами. Самарцы после великолепной победы над ЦСКА потерпели уже три поражения подряд, из-за чего положение клуба и главного тренера становится всё более шатким.

Стоит признать, что у «Крыльев Советов» и календарь был потяжелее, нежели у ближайшего соперника, да и в каждой из полученных неудач есть целая серия обстоятельств, которая сработала против команды Миодрага Божовича. С «Уфой» самарцев подвёл ненужный автогол, с «Локомотив» в концовке матча произошёл совсем странный эпизод, а с «Арсеналом» по необъяснимым причинам развалилась оборона.

«Ростов» более стабильный, мастеровитый и солидный клуб, поэтому и результат у команды совершенно иной на старте РПЛ-2019/20. Впрочем, от ставок в пользу хозяев лучше воздержаться. В прошлом сезоне Валерий Карпин дважды уступил «Крыльям Советов». Сначала жёлто-синих огорчил Андрей Тихонов, а во втором круге дело коллеги продолжил Миодраг Божович.

История очных противостояний, безусловно, важна, но в нынешнем розыгрыше РПЛ мы пока наблюдаем совершенно иную тенденцию у обеих команд, нежели прошлые 1:0. За сочный коэффициент 2.23 есть смысл проверить классический тотал больше 2,5.

У «Ростова» за четыре тура следующие результаты: 2:1 с «Оренбургом», 2:2 со «Спартаком», 3:2 с «Арсеналом», 2:2 с «Уралом. Коллектив Валерия Карпина выдаёт один верх за другим, и на указанном отрезке именно жёлто-синие являются самой результативной командой лиги.

«Крылья Советов» одолели со счётом 2:0 ЦСКА, но затем пошли 2:3 с «Арсеналом», 1:2 с «Уфой» и 1:2 с «Локомотивом». У самарцев чудовищные проблемы в обороне. В трёх последних матчах также преодолевался тотал больше 2,5, с точки зрения статистики выбор на верх выглядит оправданным, а выставленный букмекерами коэффициент лишь увеличивает потенциальную прибыль.

Если пройтись по персоналиям, то отдельного упоминания заслуживает Александр Соболев, на чей гол можно поставить за 4.74. Российский нападающий отгрузил пару мячей ЦСКА и ещё по одному «Арсеналу» и «Локомотиву». Более того, в прошлом сезоне на «Ростов-Арене» именно седьмой номер самарцев зажёг свою фамилию на табло, принеся победу «Крыльям Советов».

Ставки на матч «Ростов» — «Крылья Советов»

Матчи «Ростова» и «Крыльев Советов» в нынешнем сезоне отличаются повышенной результативностью. В семи из восьми случае было зафиксировано не менее трёх забитых мячей, поэтому за коэффициент 2.23 мы поставим на тотал больше 2,5. Также за 4.74 возьмём гол Александра Соболева, который является чуть ли не главным открытием лиги на старте сезона.

Ставка №1: тотал больше 2,5 за 2.23

Ставка №2: Александр Соболев забьёт гол за 4.74

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