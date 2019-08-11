Польша – Словения, Италия – Сербия. Прогнозы на олимпийский отбор

11 августа пройдут два решающих матча в борьбе за олимпийские лицензии. В 16:00 мск Польша сыграет со Словенией, а в 22:15 мск Италия и Сербия определят, кто поедет в Токио.

Анализ матча Польша – Словения (11.08.2019)

Сборная Польши вчера задавила своим залом французов. Преимущество было неожиданно большим, да и игру поляки не свели к Леону. Что ж, когда эта команда объединяется ради одной цели, она сметает все на своем пути и не видит преград.



Удивил вчера Хейнен, выпустив не Конарски, а Музая в диагонали. И ведь угадал! Новичок «Газпрома-Югры» провел классный матч. В полном порядке были и центры, Леон сыграл, может быть, без блеска, но влился он в коллектив, надо сказать, четко.

Сегодня Польше надо победить сборную Словении с любым счетом, чтобы поехать в Токио. Сомнений, что поляки этого добьются, практически нет. Даже там, где игра не идет, зал просто выносит на крыльях игроков, подталкивает их, добавляет высоту прыжка.



Что до Словении, то после неприятного проигрыша Франции, где они точно наиграли хотя бы на один сет, вчера команда Джулиани переиграла Тунис. Не без проблем, третий сет и вовсе африканцы должны были брать, но победа есть победа. Что могут словенцы противопоставить Польше? Не так и много. Урнаут и Штерн должны показать свою лучшую игру, в первую очередь. В потенциале и центральные блокирующие у команды не слабее польских, но они немного выпадают из игры. Задача – устоять перед залом, выдержать прием. Тогда и шансы, возможно, появятся.

Ставки на матч Польша – Словения (11.08.2019)

Симпатичная команда Словении, но если французы не устояли, то вряд ли это получится у словенцев. Слишком сильны и мощны поляки на своей площадке. Вариант с победой Польши 3:0 за 1.90 – неплохая ставка. На ней и остановимся.



Ставка: победа Польши со счетом 3:0 за 1.90.

Анализ матча Италия — Сербия (11.08.2019)

А вот это будет настоящая заруба! Победитель едет на Олимпиаду. Пока лидирует Сербия, у них на одно очко больше. Не без проблем, но дожали Австралию в четырех сетах (33:31 в четвертом), с Камеруном помучались в первой партии, дальше пошло попроще. Сербы играют основным составом, тут Никола Грбич особо никого не удивляет. Не феерят, но зачем распылять силы? Главный матч сегодня.



Вчера вся Сербия, наверное, болела за Австралию. И ведь близка была команда Марка Лебедева к сенсации! Едва не обыграли итальянцев. И если до этого матча я был в общем-то уверен, что из группы в Токио поедут итальянцы, то сейчас сомневаюсь в этом.



Да, вчера с Австралией отползли, но изрядно помучались. Особенно это касается Османи Хуанторены, отпрыгавшего все 5 сетов. Да еще 3 накануне с Камеруном. Как всегда, вылезла проблема второго доигровщика: ни Ланца, ни Антонов – не игроки топ-уровня, тут, как говорится, на безрыбье. Начал Ланца, в третьей партии его заменил Антонов после череды ошибок. Стало получше, но не сильно. Да еще вчера далеко не лучший свой матч выдал Иван Зайцев. Настолько, что концовку играл уже Габриэле Нелли. Игрок талантливый, но нестабильный. В общем, Джанелли и Хуанторена вчера мучались. Но выиграли.

Что сегодня? Итальянцы объективно сильнее на позиции пасующего и либеро, где Бленджини может сразу трех выставить игроков. У сербов интереснее центры и глубже доигровка. В диагонали, пожалуй, поставлю знак равенства.



Итальянцы, конечно, играют дома, но смогут ли они качественно добавить после вчерашнего тяжелейшего матча? Не уверен. Поэтому здесь валуйная ставка – победа Сербии.

Ставки на матч Италия – Сербия (11.08.2019)

Стоит рассмотреть ставку на победу Сербии. У них был проходной матч с Камеруном и куда больше времени на отдых. Итальянцы же откровенно отползли в игре с Австралией, да еще в пяти сетах. Такому возрастному игроку, как Османи Хуанторена, на пользу это не пойдёт. Считаю, что у Сербии есть все шансы победить сегодня.



Ставка: победа Сербии за 2.16.