«Аякс» — ПАОК. Прогноз: голландцы не станут тянуть резину

В Греции было 2:2, в Амстердаме тоже скучать не придётся.

13 августа «Аякс» на стадионе «Йохан Круифф Арена (Амстердам Арена)» в Амстердаме сыграет с ПАОК в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу голландского клуба можно с коэффициентом 1.37.

Анализ матча «Аякс» — ПАОК (13.08.2019)

ПАОК порадовал в первом матче: команда плотно готовилась непосредственно к старту квалификации Лиги чемпионов и в июле провела большое количество спаррингов с соперниками из стран Бенилюкса. Всё было не зря – греки выглядели достойно, сыграв в итоге вничью с действующим полуфиналистом турнира.

Хозяева пропустили в дебюте от Хакима Зиеша, однако не расклеились и ещё по ходу первого тайма сумели выйти вперёд. На инициативу и территориальное преимущество они, естественно, не претендовали, зато караулили контратаки, неплохо бежали и исправно создавали остроту.

В целом «Аякс» выглядел лучше и был ближе к победе, но не более того. Брака в довольно простых ситуациях хватало, контрпрессинг работал не всегда, да и в защите справлялись через раз. Эрику тен Хагу предстоит заново искать баланс в игре и перераспределять роли после ухода ключевых футболистов, так что на старте сезона голландцы уязвимы.

Впрочем, всё это разбивается о два факта. Во-первых, в Салониках удалось забить два мяча, теперь статус хозяина положения неоспорим. По сути, достаточно просто не проиграть на своём поле уступающему в классе сопернику. Даже если ПАОК забьёт первым, ситуация останется рабочей.

И второе – в Греции было очень жарко, а потому столь рваную игру с периодическими проседаниями можно списать на непривычные условия. В Амстердаме они будут куда привычнее, а ведь греческие клубы, как правило, показывают крайне слабые результаты за пределами своей страны.

В минувшую субботу «Аякс» проводил матч чемпионата Нидерландов с «Эмменом». Получился вынос тела: 32-5 по ударам, 12-0 по попаданиям в створ и 5:0 на табло. Соперник скромный, но по ощущениям амстердамцы постепенно вкатываются в сезон и налаживают новые сочетания. Потому ждём от них прогресса по сравнению с поединком в Греции.

На бумаге ПАОК имеет преимущество в свежести: чемпионат Греции ещё не стартовал, а потому подготовка шла в недельном цикле. Но сезон только начался и усталости взяться особенно некуда, да и матч с «Эмменом» едва ли потребовал от голландцев особых усилий. Потому запас сил должен быть сопоставим.

Собственно, шансов у гостей немного, разница потенциалов команд внушительна. Нам нравится ИТБ 1 гола «Аякса» в первом тайме за 2.26 – хозяева наверняка постараются побыстрее решить все вопросы и не рисковать солидными призовыми от УЕФА за попадание на групповой этап.

Второй вариант – П1 с форой «-1,5» за 1.95. ПАОК хорошо действует вторым номером, но в Амстердаме рано или поздно придётся рисковать и идти вперёд большими силами, ведь ничья гостей не устроит. Быстроногий «Аякс» умеет пользоваться пространством.

Ставки на матч «Аякс» — ПАОК

В минувшую субботу «Аякс» проводил матч чемпионата Нидерландов с «Эмменом»: 32-5 по ударам, 12-0 по попаданиям в створ и 5:0 на табло. Нам нравится ИТБ 1 гола «Аякса» в первом тайме за 2.26 – почувствовавшие запах крови хозяева наверняка постараются побыстрее решить все вопросы.

Ставка №1: ИТБ 1 гола «Аякса» в первом тайме за 2.26.

Ставка №2: победа «Аякса» с форой «-1,5» за 1.95.