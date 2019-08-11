Мария Шарапова – Элисон Риске. Прогноз: россиянка опять устроит триллер

12 августа в матче первого круга женского турнира категории Premier в Цинциннати Мария Шарапова сыграет с Элисон Риске. Букмекеры отдают небольшое предпочтение российской теннисистке: поставить на победу Шараповой можно с коэффициентом 1.70.

Анализ матча Мария Шарапова – Элисон Риске (12.08.2019)

Шарапова много пропустила из-за травмы плеча, а попытка вернуться в травяной части сезона успехом не увенчалась. На турнире в Мальорке за единственной победой над средненькой Викторией Кужмовой последовало быстрое поражение от Анжелик Кербер (2:6, 3:6). Мария ужасно подавала и не сумела зацепиться.

Уимблдон и вовсе завершился в первом же круге, хотя соперница попалась более чем проходимая – Полин Пармантье. Мария снялась в решающей партии при счёте 0:5 из-за травмы и вернулась на корт уже в августе, сыграв на турнире в Торонто. Результат получился довольно противоречивым, но провалом его назвать нельзя.

Россиянка выглядела не хуже крепкой Анетт Контавейт из топ-20 и по делу забрала первый сет, но дальше постепенно начала сдавать. Просело движение, подача сбоила всё чаще и чаще (восемь двойных ошибок), приём эпизодами полностью пропадал, зато росло число ошибок и сорванных ударов.

В принципе, подобные признаки вполне объяснимы. Шарапова не выходила на корт больше месяца, после такого простоя практически нереально сохранить свежесть и эффективность на третьем часу игры. В теории теперь она должна немного освоиться и добавить, ведь 2,5 часов битвы с Контавейт вполне достаточно для нахождения ритма.

И вроде бы тот матч доказывает, что даже сейчас Мария готова играть как минимум на уровне топ-20, надо лишь немного набить руку и подтянуть «физику». Но есть проблема – в последнее время регресс по ходу затяжных встреч случается подозрительно часто, ей просто не хватает сил и выносливости.

Точно по тому же сценарию развивалась игра с Пармантье на Уимблдоне: уверенно взятая первая партия, спад во втором сете и слабая концовка. В 4-м круге Australian Open, ещё в январе, Шарапова тоже резко сбавила после первой партии и в итоге проиграла Эшли Барти.

Похоже, на три плотные партии её сейчас не хватает. И если соперница не ломается в начале, то у россиянки возникают проблемы. Беда в том, что Элисон Риске чуть ли не чаще всех в туре играет третьи сеты. Просто факт – 10 предыдущих матчей с её участием (Торонто, Уимблдон, Мальорка и Хертогенбосх) добрались до решающей партии.

Американка здорово подаёт и обладает мощью, но не отличается стабильностью. Порой она срывает удары целыми сериями. В связи с этим напрашиваются два варианта – верх и победа Риске.

ТБ 21 гейма идёт за 1.93, а третий сет – и вовсе за 2.79. П2 оценена в 2.15. Обе теннисистки умеют мощно бить, но зависят от подачи и склонны к перепадам по ходу отдельного матча. Потому игра наверняка получится неровной. И, скорее всего, затяжной.

Ставки на матч Мария Шарапова – Элисон Риске

Элисон Риске чуть ли не чаще всех в туре играет третьи сеты. 10 предыдущих матчей с её участием (Торонто, Уимблдон, Мальорка и Хертогенбосх) добрались до решающей партии. Американка здорово подаёт и обладает мощью, но не отличается стабильностью. В связи с этим напрашиваются два варианта – верх и победа Риске.

Ставка №1: ТБ 21 гейма за 1.93

Ставка №2: победа Риске за 2.15.