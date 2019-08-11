«Барселоне» ещё долго отвечать за провальные трансферы

Современный мир порождает огромное количество слухов, проверить которые порой бывает попросту невозможно. В футболе концентрация вымыслов достигает своего пика в летнее межсезонье, когда многим СМИ необходимо выполнять норму по трафику и забивать хоть чем-то информационное поле. Букмекерские конторы далеко не всегда обладают всеми сведениями при выставлении своих котировок, поэтому аналитиков можно и нужно ловить на ошибках.

В прошедшем сезоне Филиппе Коутиньо принял участие в 46 матчах за «Барселону» в Примере и Лиге чемпионов, отметившись лишь 13 баллами по системе «гол+пас». Руководство сине-гранатовых, тренерский штаб, болельщики, да и сам бразилец недовольны сложившейся ситуацией. При живом Месси седьмой номер каталонцев не сможет занимать на поле место свободного художника, а при получении мяча на фланге продуктивность мастера резко снижается.

«Барселона» и рада бы расстаться с Филиппе, однако трансфер футболиста из «Ливерпуля» стоил сине-гранатовым колоссальных средств (€ 160 млн), поэтому теперь боссы клуба не хотят выглядеть дураками, совершившими глупую сделку. В прессе появлялось несколько интересных вариантов, но время идёт, а Коутиньо до сих пор числится в составе каталонцев.

На настоящий момент БК «Фонбет» предлагает практически равную линию на будущее Коутиньо. За 1.80 можно поставить на уход бразильца в любой клуб ко второму сентября, а коэффициентом 1.90 оценивается шанс Филиппе остаться в «Барселоне». Если отбросить новости от недостоверных источников и учесть несколько важных факторов, то прогноз очевиден.

На наш взгляд, следует сделать выбор в пользу сохранения бразильцем своего нынешнего места работы. «Чемпионат» публиковал новости об отказе Коутиньо «Тоттенхэму» и «Арсеналу». Лондонские клубы хотели взять Филиппе в аренду, но самого игрока предложения не устроили. В теории, переговоры могли бы продолжиться, однако в Англии уже закрылось трансферное окно, поэтому круг претендентов резко сужается.

«Ювентусу» Коутиньо не нужен ни с игровой точки зрения, ни с финансовой, у «Интера» вряд ли хватит средств после приобретения Лукаку, а с ПСЖ сделка возможна только с участием Неймара. Помня о явном нежелании шейхов идти на любые компромиссы с «Барселоной», вариант переезда Филиппе в Париж всерьёз рассматривать не стоит.

Теневым претендентом на бразильца следует считать «Баварию». У мюнхенцев происходит постепенное обновление состава, и пока боссы немецкого гранда ещё не нашли замену Роббену и Рибери. Впрочем, от трансфера Коутиньо руководителей действующего чемпиона Германии могут отпугнуть и цена, и возраст, и отсутствие стабильности.

«Барселона» заявляла о возможности аренды Филиппе, вот только похоже, что сам бразилец не настроен на временную смену прописки. Вопрос продажи футболиста не стоит остро. Контракт Коутиньо действует до лета 2023 года, из-за чего сине-гранатовые обладают возможностью принять взвешенное решение без особой спешки.

К сожалению, сам игрок не желает любой ценой получать практику и более значимую роль. Возможно, виной тому солидная заработная плата. Получить что-то с затянувшей саги способны и мы, если сделаем правильный выбор о будущем талантливого исполнителя.

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