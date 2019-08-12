«Динамо Киев» — «Брюгге», ЛАСК — «Базель». Прогнозы на Лигу чемпионов

13 августа «Брюгге» на выезде сыграет с киевским «Динамо» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, а ЛАСК встретится с «Базелем». Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу украинцев можно с коэффициентом 1.95, успех австрийского клуба идёт за 2.20.

Анализ матча «Динамо К» — «Брюгге» (13.08.2019)

Первый матч сложился для бельгийского клуба идеально. Удалось выполнить обе главные задачи – не пропустить и забить. После домашней победы со счётом 1:0 «Брюгге» имеет полное право чувствовать себя хозяином положения и никуда не спешить. Это киевлянам придётся что-то придумывать.



Собственно, неделю назад подопечные Филиппа Клемана уже показали, как здорово они могут играть вторым номером. Первый тайм они провели мощно и абсолютно по делу открыли счёт, а затем отдали мяч и спокойно действовали на контратаках. Получалось очень даже неплохо.

«Динамо» подолгу перекатывало мяч, однако толку от этого было немного. Остроты практически не возникало (два момента до финального свистка), а вот обрезы периодически случались. «Брюгге» хорошо использовал высокий прессинг, который регулярно становился для гостей проблемой.



Теперь у украинского клуба положение не из лёгких – надо забивать любой ценой и надёжно действовать сзади. Скорее всего, форсировать ситуацию и раньше времени оголять тылы киевляне не будут. Ведь в случае пропущенного мяча забивать придётся как минимум три, а с такой позиционной атакой сделать это можно только при весомой доле удачи.



Потому самые очевидные ставки – отсутствие быстрого гола и верх хозяев по угловым. Инициатива будет на их стороне, так что подачи и прострелы не заставят себя ждать. Х2 за 1.95 или ИТБ 1 гола «Брюгге» за 2.18 – по вкусу. Бельгийцы понравились неделю назад, а возможностей убежать в контратаку у них, похоже, будет достаточно.

Ставки на матч «Динамо К» — «Брюгге»

Скорее всего, форсировать ситуацию и раньше времени оголять тылы киевляне не будут. Ведь в случае пропущенного мяча забивать придётся как минимум три, а с такой позиционной атакой сделать это можно только при доле удачи. Потому самые очевидные ставки – отсутствие быстрого гола и верх хозяев по угловым.



Ставка №1: гол в первые 30 минут – нет за 2.32.



Ставка №2: «Брюгге» не проиграет за 1.95.

Анализ матча ЛАСК — «Базель» (13.08.2019)

ЛАСК сумел выиграть в Швейцарии со счётом 2:1, и это «Базель» ещё легко отделался: хозяева уступали 0:2, но сумели отличиться в концовке. Теперь букмекеры сделали австрийский клуб явным фаворитом пары. Сейчас на его проход в раунд плей-офф дают скромный коэффициент 1.21.



Красно-синие в последние годы действительно просели, но считать их безнадёжным аутсайдером довольно опасно. ЛАСК – симпатичная команда с довольно смелым футболом, но на своём поле её ждёт серьёзное давление, ведь проход кажется совсем близким. Опыта у клуба из Линца немного, так что футболисты вполне могут перегореть.

В общем, тут логичнее играть от аутсайдера. «Базель» не выделяется стабильностью, но и заваливать несколько матчей подряд совсем не в его духе. Тем более когда на кону щедрые призовые от УЕФА за попадание на групповую стадию Лиги чемпионов.



В прошлом раунде швейцарцы забили два мяча в ворота ПСВ в Эйндховене. Совершенно непонятно, почему они не способны повторить это в Линце. Проход «Базеля» за 5.00 – по вкусу, а вот П2 с нулевой форой за 2.45 и ИТБ 1,5 мяча «Базеля» за 2.48 определённо достойны внимания.

Ставки на матч ЛАСК — «Базель»

«Базель» совсем не выделяется стабильностью, но и заваливать несколько матчей подряд совсем не в его духе. В прошлом раунде швейцарцы забили два мяча в ворота ПСВ в Эйндховене. Совершенно непонятно, почему они не способны повторить это в Линце.



Ставка №1: ИТБ 1,5 мяча «Базеля» за 2.48.



Ставка №2: победа «Базеля» с нулевой форой за 2.45.