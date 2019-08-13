Конкурс прогнозов на матч «Порту» — «Краснодар». Фрибеты на 5000 рублей в призах

13 августа «Порту» и «Краснодар» встретятся в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Букмекерская компания «Фонбет» запустила конкурс прогнозов на этот матч для читателей «Чемпионата» — с призовым фондом 5000 рублей в фрибетах.

Превью матча «Порту» — «Краснодар»

По оценке букмекеров, португальцы — явные фавориты матча. Поставить на победу португальцев в БК «Фонбет» можно за 1.52, что соответствует вероятности 63%. Сделать ставку на успех российского клуба можно с коэффициентом 6.50 (15%). На ничейный исход предлагается коэффициент 4.25 (22%).



Вероятность прохода «Порту» в следующий раунд турнира по итогам двух матчей аналитики оценили коэффициентом 1.10 (86%). Шансы краснодарцев оценивают коэффициентом 7.00 (14%).



В первом матче в Краснодаре португальский клуб победил со счётом 1:0. Единственный мяч на 88-й минуте встречи прямым ударом со штрафного забил Сержиу Оливейра.

Правила конкурса прогнозов на матч «Порту» — «Краснодар»

1. Напишите в комментариях прогноз на точный счет этого матча.



2. Зарегистрируйтесь на сайте букмекерской компании «Фонбет», обязательно до начала матча (22:00 мск 13 августа), чтобы иметь право на приз в конкурсе. Новые клиенты получают дополнительный бонус до 10 000 рублей после регистрации.



3. Первые 10 участников, которые правильно предскажут точный счет в комментариях, получат бесплатную ставку на 500 рублей в букмекерской компании «Фонбет».



4. Чтобы букмекерская компания могла проверить ваш счет, оставьте в своем комментарии НОМЕР СЧЕТА либо направьте свою регистрационную почту/телефон в редакцию «Чемпионата» на адрес p.kondakov@rambler-co.ru. Обязательно укажите в письме логин на сайте «Чемпионат», чтобы мы нашли ваш прогноз.



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