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Н. Кирьос – К. Хачанов, 14 августа 2019, прогноз на матч в Цинциннати

Н. Кирьос – К. Хачанов, 14 августа 2019, прогноз
Алексей Серяков
Ник Кирьос – Карен Хачанов. Прогноз: матч превратится в марафон
На теннисиста из топ-10 австралиец наверняка настроится как надо.
Ставки 0

14 августа в матче второго круга мужского турнира категории Masters в Цинциннати Ник Кирьос сыграет с Кареном Хачановым. Букмекеры отдают небольшое предпочтение австралийскому теннисисту: поставить на победу Кирьоса можно с коэффициентом 1.74.

Анализ матча Ник КирьосКарен Хачанов (13.08.2019)

14 августа 2019 года, среда. 17:00 МСК
Цинциннати (м). 2-й круг
Матч не начался
Ник Кирьос
27
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
Карен Хачанов
9
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
1 2 3
           
     
     
           

Последние полтора месяца Кирьосу определённо удались. На Уимблдоне удалось дойти только до второго круга, но поражение от Рафаэля Надаля получилось достойным и ярким. Австралиец пытался залезть фавориту под кожу, провоцировал. И неплохо играл в теннис – забрал один сет, а ещё в двух уступил на тай-брейке.

На турнире в Вашингтоне Ник вообще стал чемпионом, высадив по пути Жиля Симона, Стефаноса Циципаса и Даниила Медведева. За шесть матчей он проиграл всего одну партию, а в решающие моменты был удивительно хорош и сконцентрирован – четыре выигранных тай-брейка из четырёх.

Правда, дальше случился быстрый вылет с «мастерса» в Монреале от рук средненького Кайла Эдмунда, но его можно объяснить напряжённым графиком. У Кирьоса было полтора дня, чтобы восстановиться после финала с Медведевым и перебраться из США в Канаду. Неудивительно, что на таком фоне показать убедительный теннис не вышло.

Недели отдыха оказалось достаточно для перезагрузки. В стартовом раунде в Цинциннати австралиец спокойно отправил домой итальянца Лоренцо Сонего из топ-50 (7:5, 6:4). Мощнейшая подача никуда не делась: соперник так и не получил ни одного брейк-пойнта, потому что Ник выиграл 91% розыгрышей после попадания первым мячом.

Хачанов стартует на турнире со второго круга, однако времени на восстановление было немного. В Монреале он разобрался с тремя мощными оппонентами (Феликс Оже-Альяссим, Стэн Вавринка и Александр Зверев), но уступил в полуфинале Даниилу Медведеву. Та игра состоялась в ночь на 11 августа, то есть на отдых и перелёт было двое суток.

Кирьос, похоже, нащупал свою игру. В последнее время на харде он выглядит крепко, а бронебойная подача и мощь потребуют от Хачанова движения и выносливости. Если Карен хочет закрепиться в первой десятке рейтинга, то проигрывать первый же матч ему нельзя.

Как правило, ставки на встречи с участием Ника – это лотерея. Против серенького Эдмунда на фоне усталости он может отыграть бледно, но на теннисиста из топ-10 австралиец наверняка настроится как надо. А уж играть он умеет. Потому ждём настоящей зарубы, которая станет для россиянина хорошей проверкой.

Тай-брейк за 1.66, ТБ 23,5 гейма за 1.88 и третий сет за 2.46 – вполне рабочие варианты. В остальном коэффициент на победу Хачанова кажется немного завышенным: Кирьос нестабилен, а Карен надеется удержаться в топ-10 и будет биться до конца. На наш взгляд, шансы равны, так что берём П2 за 2.17.

Ставки на матч Ник КирьосКарен Хачанов

Против серенького Эдмунда на фоне усталости Кирьос может отыграть бледно, но на теннисиста из топ-10 австралиец наверняка настроится как надо. Потому ждём настоящей зарубы, которая станет для россиянина хорошей проверкой.

Ставка №1: третий сет за 2.46.

Ставка №2: победа Хачанова за 2.15.

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