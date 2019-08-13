Ник Кирьос – Карен Хачанов. Прогноз: матч превратится в марафон

14 августа в матче второго круга мужского турнира категории Masters в Цинциннати Ник Кирьос сыграет с Кареном Хачановым. Букмекеры отдают небольшое предпочтение австралийскому теннисисту: поставить на победу Кирьоса можно с коэффициентом 1.74.

Последние полтора месяца Кирьосу определённо удались. На Уимблдоне удалось дойти только до второго круга, но поражение от Рафаэля Надаля получилось достойным и ярким. Австралиец пытался залезть фавориту под кожу, провоцировал. И неплохо играл в теннис – забрал один сет, а ещё в двух уступил на тай-брейке.



На турнире в Вашингтоне Ник вообще стал чемпионом, высадив по пути Жиля Симона, Стефаноса Циципаса и Даниила Медведева. За шесть матчей он проиграл всего одну партию, а в решающие моменты был удивительно хорош и сконцентрирован – четыре выигранных тай-брейка из четырёх.



Правда, дальше случился быстрый вылет с «мастерса» в Монреале от рук средненького Кайла Эдмунда, но его можно объяснить напряжённым графиком. У Кирьоса было полтора дня, чтобы восстановиться после финала с Медведевым и перебраться из США в Канаду. Неудивительно, что на таком фоне показать убедительный теннис не вышло.



Недели отдыха оказалось достаточно для перезагрузки. В стартовом раунде в Цинциннати австралиец спокойно отправил домой итальянца Лоренцо Сонего из топ-50 (7:5, 6:4). Мощнейшая подача никуда не делась: соперник так и не получил ни одного брейк-пойнта, потому что Ник выиграл 91% розыгрышей после попадания первым мячом.



Хачанов стартует на турнире со второго круга, однако времени на восстановление было немного. В Монреале он разобрался с тремя мощными оппонентами (Феликс Оже-Альяссим, Стэн Вавринка и Александр Зверев), но уступил в полуфинале Даниилу Медведеву. Та игра состоялась в ночь на 11 августа, то есть на отдых и перелёт было двое суток.



Кирьос, похоже, нащупал свою игру. В последнее время на харде он выглядит крепко, а бронебойная подача и мощь потребуют от Хачанова движения и выносливости. Если Карен хочет закрепиться в первой десятке рейтинга, то проигрывать первый же матч ему нельзя.



Как правило, ставки на встречи с участием Ника – это лотерея. Против серенького Эдмунда на фоне усталости он может отыграть бледно, но на теннисиста из топ-10 австралиец наверняка настроится как надо. А уж играть он умеет. Потому ждём настоящей зарубы, которая станет для россиянина хорошей проверкой.

Тай-брейк за 1.66, ТБ 23,5 гейма за 1.88 и третий сет за 2.46 – вполне рабочие варианты. В остальном коэффициент на победу Хачанова кажется немного завышенным: Кирьос нестабилен, а Карен надеется удержаться в топ-10 и будет биться до конца. На наш взгляд, шансы равны, так что берём П2 за 2.17.

Ставки на матч Ник Кирьос – Карен Хачанов

Против серенького Эдмунда на фоне усталости Кирьос может отыграть бледно, но на теннисиста из топ-10 австралиец наверняка настроится как надо. Потому ждём настоящей зарубы, которая станет для россиянина хорошей проверкой.



Ставка №1: третий сет за 2.46.



Ставка №2: победа Хачанова за 2.15.