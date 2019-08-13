Эшли Барти – Мария Шарапова. Прогноз: россиянка не сдастся без боя

14 августа в матче второго круга женского турнира категории Premier в Цинциннати Эшли Барти сыграет с Марией Шараповой. Букмекеры отдают явное предпочтение австралийской теннисистке: поставить на победу Барти можно с коэффициентом 1.41.

Мария здорово стартовала в Торонто, одолев крепкую американку Элисон Риске (6:3, 7:6). Это первая победа за почти два месяца. Предыдущая состоялась 18 июня на турнире в Мальорке, тогда в двух партиях пострадала Виктория Кужмова. Уимблдон закончился травмой, и в тур Мария вернулась только в Торонто.

Как и ожидалось, на этот раз она смотрелась получше. Недавнее поражение от АнеттКонтавейт в 2,5-часовом триллере помогло освоиться и худо-бедно нащупать игровой ритм. Естественно, игра россиянки была далека от идеала, но для второго матча после всех проблем со здоровьем она выглядела хорошо.

Впрочем, несколько моментов серьёзно напрягают. Прежде всего, вновь случился регресс по ходу матча: за мощным первым сетом последовал провал. Риске вела сперва со счётом 4-1, а потом со счётом 5-3. Избежать решающей партии помог характер Марии и серия ошибок соперницы. Та потеряла подачу, довела дело до тай-брейка и уже не сумела прийти в себя.

Похожий сценарий мы видели в Торонто и Уимблдоне: сильный дебют, выигранный сет, а затем резкое проседание. Похоже, на два часа плотного тенниса без спадов Шарапову сейчас не хватает. С учётом обстоятельств это абсолютно нормально, но при попадании на топовую соперницу почти наверняка будет означать поражение.

Вторая проблема – подача. Брака по-прежнему очень много: в первом круге семь двойных ошибок и скромные 60% попаданий первым мячом. Повезло, что Риске сама подавала хуже обычного, а с приёмом у неё всегда имелись проблемы. Во втором круге спрос будет строже.

Ведь играть предстоит с первой сеяной Эшли Барти. Подача у неё гораздо стабильнее, мощи хоть отбавляй, а главное – наказывать за плохой ввод мяча в игру она умеет замечательно. И брейки станут для австралийки лёгкой добычей, если Шарапова будет подавать так, как в дебюте второй партии с Риске.

Тем не менее, ждать лёгкую победу фаворитки опасно. Прежде всего, с момента её последнего триумфа прошло уже полтора месяца. После побед на Ролан Гаррос и турнире в Истбурне последовало среднее выступление на Уимблдоне с вылетом в четвёртом круге от первой же серьёзной соперницы – той самой Риске.

Дальше было поражение от Софии Кенин в первом же матче в Торонто. Правда, ничего страшного в нём не было – встреча растянулась на три сета, а американка определённо находилась в отличной форме. Но на этом всё, так что поводы сомневаться в текущем состоянии Барти имеются.

Плюс очные встречи: за последние 15 месяцев пути теннисисток пересекались дважды, оба раза дело доходило до третьей партии. В Риме-2018 (грунт) победила Мария, а на Australian Open-2019. Определённые предпосылки для упорной борьбы есть, так что мы бы выбирали между ТБ 20,5 гейма за 1.85 и третьим сетом за 2.85. Вариант посмелее – П1 + ТБ 20,5 гейма за 2.57.

Ставки на матч Эшли Барти – Мария Шарапова

Поводы сомневаться в текущем состоянии Барти имеются, ведь предыдущие полтора месяца она провела средненько. Плюс очные встречи: за последние 15 месяцев пути теннисисток пересекались дважды, оба раза дело доходило до третьей партии. Возьмём верх по геймам.

Ставка: ТБ 20,5 гейма за 1.85.