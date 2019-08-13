Нытики и пижоны сломали карьеру одному из лучших тренеров в истории футбола

Моуринью без клуба и в его назначение не верят даже эксперты, так что можно сделать выгодную ставку.

В сезоне-2003/2004 «Порту» выиграл Лигу чемпионов, и это был не просто последний на настоящий момент титул, завоёванный командой, которую нельзя отнести к финансовым гигантам. После того триумфа «драконов» ни один коллектив, не входящий в топ-5 европейских лиг, не доходил даже до финала главного клубного турнира Старого Света.

Жозе Моуринью завоевал с «Порту» 6 трофеев, затем пришёл в «Челси» и разнёс АПЛ с рекордным количеством очков. С «пенсионерами» португалец добыл 6 титулов в свой первый приход, после чего сотворил единственный в истории итальянского футбола требл с «Интером» и отправился в Мадрид для настоящей бойни с «Барселоной».

Именно Моуринью заложил основы того «Реала», который в последствии доминировал в Лиге чемпионов. При Жозе градус противостояния в «эль класико» вышел на неведомый ранее уровень. Впрочем, в столице Испании у наставника, пожалуй, впервые в карьере возникли серьёзные разногласия с футболистами, повлиявшие на дальнейшую карьеру Особенного.

Возвращение в «Челси» снова получилось плодотворным, но устаревшие методы португальца привели к новому бунту разбаловавшихся игроков, тренера попросту слили. Моуринью не стал покидать Англию, получив предложение от «Манчестер Юнайтед». Соперничать с набравшим мощь соседом без соответствующих трансферных затрат было невозможно, руководство не слушало Жозе, но тот всё же сумел зацепить для клубного музея «красных дьяволов» Кубок Лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.

Строгий подход португальца не нравился лентяям, бездельникам и 105-миллионым пижонам, поэтому Моуринью уволили. Жозе уже несколько месяцев не занимается тренерской деятельностью. Учитывая прошлое наставника, его финансовые аппетиты и обязательные требования об усилении состава, круг потенциальных работодателей выглядит узко.

Аналитики представили свою линию о возможных вариантах для Особенного. На назначение Моуринью главным тренером «Баварии» или ПСЖ до второго сентября можно поставить за 10.0, переезд Жозе в клуб MLS идёт за 30.0, в «Барселону» за 40.0, а подписание договора с любым клубом планеты оценивается в БК «Фонбет» коэффициентом 5.50.

Если португалец к началу осени так и не возобновит тренерскую деятельность, то сыграет ставка за 1.11. Переводя всё на вероятности мы получаем следующий расклад от экспертов: 17% букмекеры дают на назначение Моуринью наставником в один из клубов, а 83% склоняются к отсутствию привычной работы для Особенного.

Как получилось, что один из самых титулованных тренеров современности фактически не нужен топ-клубам мы разбираться не будем. Нашей задачей является очевидный прогноз с коэффициентом 1.11 на указанный выше вариант. «Бавария», ПСЖ и «Барселона» уже прошли предсезонную подготовку с нынешними наставниками, гранды не станут в последний момент совершать безумные поступки. Если со здоровьем Ковача, Тухеля и Вальверде всё будет в порядке (постучим по Крису Вуду из «Бёрнли»), то в руководстве представленных организаций о Жозе даже и не вспомнят.

Переезд в MLS вряд ли заинтересует самого португальца. Моуриньо ни раз заявлял в СМИ о своём желании работать на самом высоком уровне. Соперничество, вызовы и постоянное давление – это то, чего всё ещё не хватает назвавшему себя ребёнком 56-летнему специалисту.

10 августа на «Чемпионате» появилась публикация о договорённости Жозе с британским телеканалом Sky Sports, ближайший сезон Особенный отработает в качестве эксперта. Согласитесь, вряд ли легендарный тренер станет договариваться со столь крупным холдингом, чтобы через 1-2 недели поменять решение.

Да, коэффициент 1.11 сложно назвать привлекательным, однако подобное вложение средств вполне подойдёт тем, кто предпочитает прибыль без особого риска. К тому же, долго ждать не придётся, крайний срок по представленной ставке – второе сентября текущего года. К сожалению, футбол за последние 15 лет сильно изменился, капризы игроков и личные отношения вышли на первый план.

Не привыкшему прогибаться под обстоятельствами Моуринью будет нелегко вернуться к тренерской деятельности в одном из ведущих клубов Европы.

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