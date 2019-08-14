«Бавария» — «Герта». Прогноз: время жёстких разгромов ещё не пришло

В шести последних встречах с «Гертой» у «Баварии» лишь одна минимальная победа в основное время.

16 августа на стадионе «Альянц-Арена» «Бавария» примет «Герту» в матче открытия нового сезона Бундеслиги. Во внутреннем первенстве «ФК Голливуд» является фаворитом в каждом поединке, поэтому котировки букмекеров неудивительны. На победу хозяев аналитики предлагают поставить за 1.17, виктория бело-голубых доступна за коэффициент 18.0. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Прогноз матча «Бавария» — «Герта» (16.08.2019)

«Бавария» традиционно рассматривается экспертами в качестве главного кандидата на итоговый успех в Бундеслиге, помешать которому способны только сами мюнхенцы многократными потерями очков. Тем не менее, не все внутренние трофеи достаются «ФК Голливуд». Коллектив Нико Ковача уступил «Боруссии» в битве за Суперкубок, теперь чемпиону необходимо удачно стартовать в национальном первенстве, или уже в августе пойдёт новая порция разговоров о потенциальной смене тренера.

Перед первым туром «Бавария» и «Герта» проводили матчи в 1/32 Кубка Германии. Мюхнехнцы задействовали основной состав и со счётом 3:1 на выезде одолели «Энерги». Бело-голубые также в гостях разгромили «Айхштет» 5:1. Клуб из Берлина выступал на день раньше, но о какой-либо усталости в августе говорить нет смысла. Сейчас практика и тонус наоборот нужны футболистам для набора формы и лучшей сыгранности.

«Бавария» рассталась с несколькими ветеранами, основательно укрепив лишь линию защиты. Атакующая группа мюнхенцев сейчас не тянет на уровень одного из претендентов на победу в Лиге чемпионов. Прибывший Перишич может стать удобной затычкой на разные позиции во внутреннем первенстве, но Ивану ещё потребуется время для адаптации к концепции Ковача. «Герта» по своим скромным меркам неплохо укрепилась, болельщики бело-голубых ждут новый сезон со сдержанным оптимизмом, клуб из столицы собирается вернуться в еврокубки.

Когда главная немецкая машина набирает полный ход, то остановить её способны лишь европейские гранды, однако сейчас «Бавария» только начинает заводиться, да и на смену старым элитным деталям пока не куплены новые механизмы соответствующего уровня. Стал ли коллектив Нико Ковача сильнее самого себя прошлой сборки? У «ФК Голливуд» и раньше возникали проблемы с «Гертой», поэтому за сочный коэффициент 2.07 мы проверим фору «+2» на гостей.

В последних шести матчах с бело-голубыми у «Баварии» лишь две победы над «Гертой». Один минимальный успех добыт благодаря голу Мартинеса, также была тяжелейшая виктория в дополнительное время в Кубке Германии. Мюнхенцы уже давненько не громили оппонента из столицы, а в настоящий момент предпосылок для разноса соперника практически нет. В атакующей группе всё ещё хватает проблем, вопросов нет только к Левандовски.

Сам Нико Ковач должен осознавать главную задачу руководства. От «Баварии» требуется успех в Европе, а уж в Германии чемпион даже со многими осечками своё не упустит. Мы не ожидаем от хозяев выхода на пик формы к началу осени, мюнхенцы будут вкатываться в сезон постепенно, поэтому сейчас шанс получает группа теневых претендентов.

«Герта» вполне способна даже отнять очки у фаворита, но нас устроит и минимальное поражение. Бело-голубые научились достойно сражаться с лучшим клубом страны.

Ставка на матч «Бавария» — «Герта»

В шести последних матчах против «Герты» у «Баварии» лишь две победы: одна с минимальным счётом, а другая в дополнительное время в национальном кубке. Фора «+2» на бело-голубых за коэффициент 2.07 обязательна к рассмотрению. Мюнхенцы вряд ли станут выходить на пик формы столь рано.

Ставка: победа «Герты» с форой «+2» за 2.07