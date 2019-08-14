Новак Джокович – Пабло Карреньо-Буста. Прогноз: лёгкая победа Ноле

15 августа в матче третьего круга мужского турнира категории Masters в Цинциннати Новак Джокович сыграет с Пабло Карреньо-Бустой. Букмекеры отдают явное предпочтение сербскому теннисисту: поставить на победу Джоковича можно с коэффициентом 1.05.

Анализ матча Новак Джокович – Пабло Карреньо-Буста (15.08.2019)

Первая ракетка мира взяла паузу после триумфа на Уимблдоне и пропустила турнир в Монреале. Но от «мастерса» в Цинциннати серб отказаться не мог: в прошлом году он наконец-то победил на этих кортах, а потому теперь будет защищать довольно серьёзные рейтинговые очки.

Ноле стартовал со второго круга, сразу же получив в соперники крепкого подавана Сэма Куэрри. Начало получилось слабым – фаворит долго просыпался и позволил хозяину кортов сделать брейк, хотя приём никогда не был сильной стороной американца. Однако сенсации не случилось.

Постепенно Джокович пообвыкся и вышел на привычно высокий уровень. Мощная подача, классный приём и фирменная защита не оставили Куэрри шансов. Во второй партии Новак играл сам с собой, потому что соперник расклеился и постоянно опаздывал. Итоговые 7:5, 6:1 выглядят довольно устращающе.

Теперь играть придётся с Карреньо-Бустой – типичным середнячком тура, который не слишком любит быстрое покрытие и предпочитает грунт. Испанец попал в основную сетку турнира через квалификацию и потратил много сил в двух стартовых раундах. Есть подозрение, что свежести и энергии ему будет не хватать.

В первом круге он долго возился с Жилем Симоном (7:5, 7:6). Француз вполне мог рассчитывать на победу, если бы не слабая игра в решающие моменты. Симон реализовал всего один брейк-пойнт из шести, допустил несколько элементарных ошибок и вдобавок ко всему проиграл тай-брейк.

Дальше вообще случился натуральный матч-триллер. Карреньо-Буста в трёх сетах выбил мощного Джона Изнера, вырвав у него тай-брейк в решающей партии. Американцу не помогли ни поддержка трибун, ни 31 эйс. Испанец вновь имел меньше брейк-пойнтов, но лучше их реализовывал (1 из 3 против 0 из 6).

Очевидно, что с Джоковичем подобные фокусы не пройдут. На харде серб ощутимо сильнее, да и сил у Пабло после недавних приключений осталось немного. В связи с этим ждём уверенную победу фаворита. Варианты – П1 с форой «-5,5 гейма» за 1.94 и ТМ 19,5 гейма за 1.93.

Ставки на матч Новак Джокович – Пабло Карреньо-Буста

Карреньо-Бустой – типичный середняк тура, который не слишком любит быстрое покрытие и предпочитает грунт. Испанец попал в основную сетку турнира через квалификацию и потратил много сил в двух стартовых раундах. В связи с этим ждём уверенную победу фаворита.

Ставка: ТМ 19,5 гейма за 1.93