NAVI – OG. Прогноз: тяжёлый старт турнира для обоих

Одним из самых ожидаемых противостояний первого тура в группе B на The International 2019 станет матч с участием OG и NAVI. Действующий чемпион начнет защиту титула лучшей команды мира двухраундовым противостоянием с победителем СНГ-квалификации Natus Vincere.

На победу первых «ФОНБЕТ» предлагает коэффициент 2.45, при этом чистая победа «желто-черных» оценивается в 5.10. Однако при детальном изучении противостояния не все так однозначно.

Прогноз на матч NAVI – OG (16.08.2019)

OG на правах действующего победителя The International и одной из лучших команд Европы считаются фаворитом матча. После победы на первенстве мира в Шанхае команда переживала сложный период, однако к финишу сезона определилась с основным составом – после перерыва в OG вернулся Анатан ana Фам – и, несмотря на все проблемы, завершила год на мажорной ноте.



На заключительном турнире в Москве команда из-за болезни Йохана n0tail Сундштайна выступала с заменой, но все равно смогла попасть в восьмерку сильнейших, обыграв фаворитов TI9 Evil Geniuses и Team Secret. Конечно, причислять OG к фаворитам чемпионата мира все еще рано, но команда явно набрала форму после неудач в первой части сезона.

Natus Vincere провели игровой год в поиске оптимальной игры. «Желто-черные» рискнули полностью отказаться от ветеранов в пользу молодых талантов, которым для адаптации в профессиональной среде потребовалось время. Путем проб и ошибок NAVI вошли в число лучших команд СНГ-региона, но не более того. Даже выход на The International 2019 было в какой-то мере воспринято как везение.



И все же аутсайдером противостояния СНГ-коллектив назвать сложно. Перед стартом чемпионата мира у молодой команды было достаточно времени, чтобы подготовить сюрпризы более опытным оппонентам, в то время как стратегии OG после камбэка австралийского мидера должны быть для NAVI узнаваемы.



Между собой команды играли лишь два раза – в обоих случаях сильнее оказывалась команда из Европы. Однако эти матчи были сыграны в 2018 году: в обновленных составах коллективы еще не встречались, поэтому трудно сказать, кто в итоге является фаворитом конкурентной пары.

Ставки на матч NAVI – OG

Скорее всего, по итогам первой серии турнира противникам удастся заработать по одному очку. Это приемлимый исход для обеих команд, хотя терять очки без боя характер не позволит никому. Оба сета в любом случае будут боевыми и вряд ли завершатся чистой победой за 20-25 минут.

На старте турнира риск кажется неоправданным, потому что для обеих команд очень важно сразу же заработать очки, чтобы оказаться выше конкурентов и вздохнуть свободнее в других матчах. Коллективы последовательно покажут свои лучшие заготовки: во второй игре проигравшие сделают выводы из поражения и, в свою очередь, проявят слабые стороны второй команды.



Ставка №1: ничья по картам (коэфф. 2.10).



То, как сложится турнир или даже первая серия – секрет не только для болельщиков, но и для самих команд. В дебютном матче на The International обе команды, неуверенные в положительном исходе противостояния, будут действовать крайне осторожно и с большой долей вероятности доведут игру до поздней стадии.

При этом вторая карта может пройти намного быстрее, если одна из команд почувствует превосходство над противником. В таком случае после победы лидер попытается переиграть соперника на ранней стадии, и исход игры будет зависеть от положения дел на линиях. В первом сете команды себе такого позволить не смогут – риск был бы совсем не оправдан.



Эта логика может быть применима к любому равному противостоянию, но для матча NAVI и OG особенно справедлива. Обе команды любят и умеют играть долго, поэтому могут предпочесть ранней агрессии спокойную реализацию плана в поздней части игры, когда у каждого есть шанс на ошибку.



Ставка №2: длительность первой карты более 36,5 минут (коэфф. 1.74).